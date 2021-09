SC Biberbach verliert in letzter Minute

FC Langweid im A-Klassen-Spitzenspiel das glücklichere Team

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(1:0). Das Schlusslicht aus Stadtbergen begann erwartet verhalten, doch Welden kam aus dem Spiel heraus nur zu wenigen Torgelegenheiten. Die größten Chancen erarbeiteten sie sich nach Standardsituationen. So auch, als Moritz Vermeulen den Ball zur Halbzeitführung hinter die Linie lenkte (44.). Die zweite Spielhälfte zeigte ein ähnliches Bild. Stefan Maier erhöhte durch einen platzierten Schuss in die lange Ecke zum 2:0 (74.) und verließ nur drei Minuten später mit einer Roten Karte den Platz (77.). Doch auch gegen zehn Mann konnte Stadtbergen nichts mehr am verdienten Ergebnis ändern. – Zuschauer: 80. (weld)

Der SV Wörleschwang kam gegen den Tabellenführer aus dem Augsburger Stadtteil Bärenkeller zur ersten Großchance. Kilian Hirle setzte aus 14 Metern zum Volleyschuss an, welchen Gäste-Torhüter Michael Springer zur Ecke klären konnte. In der 32. Minute stand Sandro Gugliotts vor SVW-Keeper Andreas Haid, der sich von Parade zu Parade steigerte. Kurz vor Abpfiff wurde Kilian Peetz von Miroslav Jamrich bedient, doch dieser bekam die Kugel nicht über die Linie gedrückt. So blieb es beim verdienten torlosen Unentschieden. – Zuschauer: 103. (KW-)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(0:0). Nach einer ereignislosen ersten Hälfte gingen die beiden Mannschaften mit einem 0:0 in die Kabine. Der SC Biberbach konnte in der 75. Minute durch einen Distanzschuss von Andre Ebert, der knapp unter die Latte ging, in Führung gehen. In der 82. Minute versenkte Patrick Reilich eine Ecke von Christoph Werner per Kopf zum Ausgleichstreffer im Tor. Kurz vor Spielende köpfte Patrick Reilich, wieder nach einer Flanke von Christoph Werner, den Ball erneut ins Tor des SC Biberbach und konnte somit das Endergebnis von 2:1 besiegeln. – Zuschauer: 130. (AnHö-)

(1:0). In einem intensiven, heiß umkämpften Derby trennte man sich am Ende leistungsgerecht 1:1. Sowohl der VfL (Foulspiel) als auch die Gäste (Handspiel außerhalb) hatten in der ersten Halbzeit Glück, noch mit elf Mann spielen zu können. Der VfL ging dann mit einer tollen Einzelaktion von Nick Netzel das 1:0 (44.) kurz vor dem Kabinengang in Führung. Nach der Halbzeit waren die Gäste besser im Spiel und konnten so in der 73. Minute nach einer unglücklichen Abwehraktion ausgleichen. Am Ende verpassten beide Mannschaften den Lucky Punch. (mr-)

(1:0). Patrick Qorolli brachte den SVN nach 18 Minuten in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel besorgte abermals Patrick Qorolli das 2:0 per Strafstoß. Nordendorf ließ nicht locker und kam durch Thomas Chirila sogar noch zum 3:0 (61.), doch nur zwei Minuten später verkürzten die Gäste durch Florian Sentpaul auf 3:1. Nordendorf rettete die Führung über die Zeit und feiert den ersten Punktgewinn in dieser Saison. – Zuschauer: 60. (AL)