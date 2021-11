SV Wörleschwang kommt unter die Räder

Kreisklassist verliert 1:5 gegen Ottmarshausen. SC Biberbach triumphiert in der A-Klasse

Kreisklasse Nordwest

(2:1). Der TSV Welden begrüßte den Tabellenführer gleich mit zwei frühen Toren. Thomas Holzheuer traf bereits nach fünf Minuten, und Dennis Bader konnte nur wenig später zum 2:0 erhöhen (15.). Doch der Spitzenreiter kam immer besser ins Spiel und erarbeitete sich zunehmend Chancen. Max Wieland erzielte dann den Anschlusstreffer zum 2:1 (31.) und Welden hatte Mühe, den Vorsprung noch in die Halbzeitpause zu retten. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff schaffte Max Wieland mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich zum 2:2. Das Spiel gewann nun deutlich an Fahrt und keines der Teams wollte sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Weldens Stefan Maier scheiterte nur knapp an der Latte der Gäste (68.). Diese hatten später mehr Glück und konnten durch den Treffer von Tobias Senger (77.) das Spiel nun endgültig zum 2:3 drehen. – Zuschauer: 120. (weld)

(1:2). Bis zur 14. Minute legte der Gastgeber gut los und erspielte sich einige Strafraumszenen. Durch Markus Hackl und Marco Spengler stellten die Gäste auf 0:2, Matthias Mödinger sorgte in der 36. Minute für den 1:2-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel parierte SVW-Keeper Haid noch einen Schuss von Marco Spengler, konnte seinen holprigen Nachschuss jedoch nicht mehr abwehren. In der 65. Minute erhöhte Spengler auf 1:4 und kurz darauf sah sein Team-Kollege Stefan Fixle die Ampelkarte wegen einer Schwalbe. Der SVW war sichtlich bemüht die Überzahl in Zählbares umzumünzen, Valentin Scherer verzog noch kurz vor Schluss eine Großchance aus kurzer Distanz über das Tor. Jakob Hampel setzte in der 83. Minute den Deckel drauf. – Zuschauer: 80. (kw-)

A-Klasse Nordwest

(0:2). Langweid ging in der 10. Minute durch Patrick Reilich mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gast auf 2:0. Nach der Halbzeit drückten die Westendorfer zwar vehement auf den Anschluss. Nach einem Lattentreffer zeigte sich aber die Cleverness der Langweider, die quasi im Gegenzug durch Dominik Henschel das Spiel zum 3:0 entschieden (75.). Das 4:0 in der Nachspielzeit schraubte das Ergebnis in die Höhe. (mr-)

– TSV Zusmarshausen II 2:1 (1:1). In einer ausgeglichen ersten Hälfte ging Zusmarshausen in der 17. Minute durch Biber in Führung. Florian Sentpaul erzielte fünf Minuten später den Ausgleich. Ebenfalls hatte Sentpaul die Führung auf dem Kopf, doch der Ball sprang von der Unterkante der Latte vor der Linie wieder auf. Den Siegtreffer für Herbertshofen erzielte Nico Paiella (53.). (cd-)

(0:3). Keine Chance ließ der SC Biberbach Horgaus Reserve. Das Spiel war schon nach Halbzeit eins entschieden – durch Treffer von Thomas Fleps (4.) und zweimal Lukas Huber (18./30.). Martin Bader (46.), Lukas Fries (70.) und Dominik Ertl (88.) stellten in Durchgang zwei auf 6:0 für Biberbach. (AL)

(2:1). Eine bittere Niederlage mussten die Gäste bei der Landesliga-Reserve einstecken. Ein Gersthofer Eigentor und ein Treffer von Michael Schombacher waren aus Erlinger Sicht zu wenig, um etwas Zählbares mitzunehmen. (AL)