Westendorf schockt Biberbach

Gäste siegen beim A-Klassen-Spitzenteam

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(1:0). Die zweiwöchige, unfreiwillige Spielpause aufgrund von mehreren Corona-Fällen merkte man der Heimelf sichtlich an. Gegen die Gäste aus der unteren Tabellenregion sprang dennoch ein knapper Heimerfolg heraus. Mit einer frühen 1:0-Führung durch Michael Furnier (7.) ging man in die Pause. In Hälfte zwei wurden die Gäste etwas stärker, Gelegenheiten zum Torerfolg blieben auch weiterhin Mangelware. Eine hundertprozentige Chance ließ Alexander Scheurer in der 58. Minute für Auerbach liegen. Besser machte er es dann eine knappe Viertelstunde später. Beim ersten Versuch konnte Gästekeeper Florian Späth noch glänzend parieren, den Nachschuss drückte Alexander Scheurer jedoch zum 2:0 über die Linie (72.). David Wörle gelang für den Aufsteiger in der 78. Minute nur noch der Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand. – Zuschauer: 50. (mira)

– TSV Welden 1:1 (0:1). Nachdem Ottmarshausen mehrere gute Torchancen vergeben hatte, kamen die Gäste zum 0:1 durch Julian Liepert (22.), der nach einem Missverständnis in der Abwehr in das leere Tor einnetzen konnte. In der zweiten Spielhälfte legte der SVO nochmals eine Schippe drauf und übernahm dadurch nun völlig das Heft des Handelns. Auf ein Tor mussten die Fans des SVO jedoch noch bis zur 75. Minute warten, in der Marius Hackl nach einem Eckstoß das Runde ins Eckige unterbrachte. Ein weiter Torerfolg blieb der Heimmannschaft versagt, obwohl sie alles nochmals nach vorne warf und an besten Chancen wahrlich kein Mangel herrschte. In der 90. Minute sah Marco Spengler Gelb-Rot wegen Meckerns (90.). – Zuschauer: 70. (uma)

A-Klasse Augsburg Nordwest

SC Biberbach - VfL Westendorf 1:3 (0:1). Eine verdiente Heimniederlage gab es zum Jahresabschluss für den SCB. Dabei spielten auch Westendorf keineswegs gut, eine kämpferisch starke Leistung genügte den Gästen, weil bei den Hausherren die Hälfte des Kaders jegliche Lauf- und Einsatzbereitschaft vermissen ließ und so auch den Rest der Truppe mit einer komplett verfehlten Einstellung um ein besseres Resultat brachte. Westendorf kämpfte aufopferungsvoll und bestrafte zwei Fehler in der SCB-Defensive durch Fabian Schmidt (44.) und Marcus Bissinger (60.) zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer durch Simon Widmann (75.) löste ein kurzes Aufbäumen des SCB aus, ehe Nick Dollinger kurz vor dem Ende den Schlusspunkt für die Gäste setzte (88.). (gs)

SV Adelsried – SV Nordendorf 6:1(3:1). Einen bitteren Nachmittag erlebte der SV Nordendorf beim SV Adelsried. Zwar gingen die Gäste nach 16 Minuten durch Rene Streber mit 1:0 in Führung – danach spielte und traf aber nur noch die Heimelf. Benedikt Surrer, Johannes Präßberger (2), Nico Braunwalder, Marius Henkel und Andre Zupur per Strafstoß schossen den SVA zu einem verdienten 6:1-Heimerfolg. (AL)