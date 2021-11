„Frohsinn“ Binswangen mit Top-Ergebnis nach Niederlage

1010 Ringe für Schützenteam im Duell gegen „Falkenhorst“ Wortelstetten. Starke Einzelresultate in den unteren Klassen

Den Schock von der Niederlage im Duell gegen Unterschöneberg haben die Schützen von „Frohsinn“ Binswangen im Gaurundenwettkampf bestens verdaut. Beim Erfolg gegen „Falkenhors“ Wortelstetten zeigte der Serienmeister der letzten Jahre in der Gauoberliga die richtige Reaktion und kam auf sagenhafte 1010 Ringe. Ein Traumergebnis erzielte dabei Jürgen Rehm, der auf 149 von 150 möglichen Ringen kam. Auch Christian Bühler und Martin Schwarzbart mit je 146 Ringen wuchsen über sich hinaus. Bei Wortelstetten überragte Stefanie Mayr mit 148 Ringen.

Aber auch in den unteren Klassen gab es überdurchschnittliche Einzelergebnisse. So in der Gauliga, wo Matthias Leix von „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried ebenfalls auf 148 Ringe kam. Aber auch die 146 Ringe von Hettlingens Michael Sinning können sich sehen lassen. Gauoberliga-Resultate erzielten auch Erlingens Armin Dötterl mit 146 Ringen in der B-Klasse, Sontheims Angelina Langenmaier (145) in der gleichen Liga und Andreas Hegele in der E-Klasse. Er kam auf starke 144 Ringee. (her)

Frohsinn Binswangen – Falkenhorst Wortelstetten 1010:988

Binswangen: Jürgen Rehm 149 Ringe; Christian Bühler 146; Martin Schwarzbart 146; Lisa Gumpp 143; Alexander Lachenmayr 142; Annika Wiedemann 142; Reinhard Wiedemann 142 - Wortelstetten: Stefanie Mayr 148 Ringe; Patrick Koller 144; Anina Steinbach 143; Maria Meßner 139; Gottfried Kotter 139; Oliver Koller 138; Otto Mareiser 137.

Hubertus Unterthürheim – Grüner Baum Buttenwiesen 993:985

Unterthürheim: Mathias Reutner 145 Ringe; Christoph Egger 144; Christoph Gromer 143; Markus Winter 142; Michael Schmid 140; Christin Kraus 140; Alexander Egger 139 - Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 145 Ringe; Markus Rager 144; Hubert Wöger 140; Alexander Müller 140; Michael Fackler 139; Lukas Müller 139; Florian Kraus 138.

Hubertus Pfaffenhofen – Tirol Hettlingen 965:980

Pfaffenhofen: Rudolf Krach 141 Ringe; Mario Müller 139; Martin Wenger 139; Sarah-Maria Huber 138; Gerlinde Stöckinger 137; Marcus Schenk 136; Barbara Mayerle 135 - Hettlingen: Michael Sinning 146 Ringe; Martin Sinning 142; Thomas Mayrböck 141; Albert Gaugler 141; Stefan Mayrböck 140; Bianca Kallenbach 135; Martin Mayrböck 135.

Hallodri Wertingen – Jägerblut Prettelshofen 973:969

Wertingen: Christian Kaiser 144 Ringe; Michael Thiel 142; Patrizia Thiel 140; Dietmar Mayer 138; Nadine Schmid 138; Susanne Schröder 136; Andreas Mayr 135 - Prettelshofen: Maximilian Eggert 145 Ringe; Jessica Schröttle 145; Gerhard Eggert 141; Johannes Eggert 139; Elisabeth Sailer 137; Markus Eggert 131; Udo Wüst 131.

Eustachius Frauenstetten – König Ludwig Hirschbach-Possenried 964:984

Frauenstetten: Andrea Aumiller 142 Ringe; Josef Wenger 139; Bernhard Österle 138; Ulrich Wenger 138; Tobias Haas 137; Walter Schurer 136; Xaver Hillenmeyer 134 - Hirschbach-Possenried: Matthias Leix 148 Ringe; Stefan Sauler 143; Christian Leix 142; Michaela Schönberger 140; Simon Hazijenko 138; Hans Gundacker 138; Pauline Vogler 135.

Frohsinn Hohenreichen – Edelweiß Meitingen 940:945

Hohenreichen: Julia Trauner 140 Ringe; Claudia Havel 139; Tobias Humbauer 136; Michael Humbauer 133; Bernd Bannert 132; Tanja Kerner 131; Leopold Schombacher 129 - Meitingen: Herwig Töltsch 143 Ringe; Dieter Töltsch 136; Martin Gaa 136; Kathrin Töltsch 136; Patric Schenkenhofer 133; Ingeborg Spranger 133; Peter Piersciecki 128.

Tell Ehingen – Diana Zusamaltheim 968:976

Ehingen: Armin Belli 142 Ringe; Michael Köbinger 140; Eva Werkmeister 139; Michael Strehle 139; Theo Köbinger 137; Alexander Werkmeister 136; Melanie Liepert 135 - Zusamaltheim: Georg Josef Rauch 143 Ringe; Michael Miller 141; Armin Miller 140; Dominik Reuter 140; Daniel Reuter 138; Martin Wagner 138; Elias Schmalz 136.

B-Klasse

Unter Uns Erlingen – Gemütlichkeit Geratshofen 983:971

Erlingen: Armin Dötterl 146 Ringe; Rainer Bartos 145; Wolfgang Pötzl 143; Reinhold Küchelbacher 141; Robert Kurka 140; Felix Fischer 136; Wilhelm Zärle 132 - Geratshofen: Rebecca Leukefeld 146 Ringe; Sarah Thoma 140; Magdalena Gerblinger 138; Clarissa Kaim 138; Andre Dietze 137; Bianca Leukefeld 137; Kay Dietze 135.

Gemütlichkeit Sontheim – Waldeslust Oberthürheim 959:912

Sontheim: Angelina Langenmaier 145 Ringe; Andreas Miller 141; Hubert Balletshofer 137; Emily Langenmaier 136; Robert Langenmaier 134; Marie Schimmer 133; Markus Langenmaier 133 - Oberthürheim: Daniel Lappler 144 Ringe; Georg Fink-Mayr 135; Ingrid Ganzenmüller 133; Brigitte Lappler 129; Albert Berchtenbreiter 128; Alexander Fink-Mayr 122; Bernd Peikert 121.

Gemütlichkeit Allmannshofen – Hallodri Laugna 944:951

Allmannshofen: Manuela Abt 139 Ringe; Matthias Hammerl 138; Jürgen Abt 137; Lisa Negele 136; Stefan Deininger 135; Michael Stiglmeir 130; Julia Berchtenbreiter 129 - Laugna: Roland Egger 140 Ringe; Lisa-Marie Rehm 139; Annika Bartsch 137; Andreas Deisenhofer 134; Arthur Gebele 134; Thomas Killisperger 134; Manfred Egger 133.

Andreas Hofer Eppishofen – Eichenlaub Zusamzell 925:824

Eppishofen: Andreas Hegele 144 Ringe; Helmut Wiedemann 135; Julia Deger 133; Jürgen Thoma 133; Jürgen Blank 131; Lisa-Marie Spaderna 126; Sandra Dieminger 123 - Zusamzell: Werner Glenk 135 Ringe; Tim Proschinger 131; Andrea Schneller 123; Thomas Käßmair 122; Joachim Hartl 119; Lena Dietrich 115; Lukas Würth 79.

Andreas Hofer Eppishofen – Waldeslust Eisenbrechtshofen 944:901

Eppishofen: Helmut Wiedemann 141 Ringe; Andreas Hegele 139; Julia Deger 138; Jürgen Thoma 133; Jürgen Spaderna 132; Jürgen Blank 132; Lisa-Marie Spaderna 129 - Eisenbrechtshofen: Michael Kempter 133 Ringe; Peter Schuster 131; Erich Dollinger 130; Christoph Höld 129; Carina Scharpf 127; Tanja Häusler 127; Manfred Rogg 124.