Nicht jeder Schuss ist ein Volltreffer

Im Schützengau Wertingen muss „Frohsinn“ Binswangen um die Vormachtstellung bangen

Trotz Corona laufen der Gau- und der Damenrundenwettkampf im Schützengau Wertingen regulär weiter. „Unter der Woche finden die Begegnungen im Bezirksrundenwettkampf statt, am Wochenende der Gaurundenwettkampf“, erklärt Rundenwettkampfleiter Manfred Reuter aus Zusamaltheim. Überwiegend werden nun Fernwettkämpfe ausgetragen, das heißt, jeder Verein schießt in seinem eigenen Schützenheim.

Als Problem sieht Reuter vor allem, dass ständig neue Verordnungen umgesetzt werden müssen. „3G war optimal, da konnten alle miteinander schießen“, blickt er zurück, inzwischen ist 2G angesagt. Nachdem die Begegnungen der Schwabenliga, der Bezirksoberliga und der Bezirksliga weiterhin stattfinden, läuft auch der gauinterne Wettbewerb weiter. Mit Blick auf seinen eigenen Verein „Diana“ Zusamaltheim hofft Reuter, dass diese Saison bis zum Ende durchgezogen werden kann. Denn schon bei den vorigen zwei „Runden“ – die Saison wurde jeweils wegen des Corona-Lockdowns abgebrochen – hätte Zusamaltheim von der A-Klasse in die Gauklasse aufsteigen können. Bis jetzt sind sie ungeschlagen mit 6:0 Punkten, vergangenes Wochenende haben sie mit 978 Ringen gegen Meitingen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Bis Weihnachten läuft noch die Vorrunde.

Eine Überraschung gab es vergangenes Wochenende bei den Binswanger Schützen, die mit sehr guten 995 Ringen gegen „Immergrün“ Unterschöneberg unterlagen, das mit noch stärkeren 998 Ringen auftrumpfte. Ob die langjährigen Meister der Gauoberliga die Tabellenspitze in dieser Saison noch erobern können, wird sich zeigen. Unterschöneberg könnte etwas dagegen haben. In der Gauliga liegt Hettlingen ohne Minuspunkte vorne, Prettelshofen in der Gau-, Geratshofen in der B-, Rischgau in der C-Klasse. Gleichauf führen Asbach und Ostendorf die D-Klasse an, während Roggden in der E-Klasse klar vorne liegt. Die Einzelwertung aller Klassen führt inzwischen der Hettlinger Michael Sinning mit einem Ringdurchschnitt von 147,50 an. Ihm folgen Stefanie Mayr (Wortelstetten) mit 147, Michaela Recher (Langenreichen, 146,75), Jürgen Rehm (Binswangen, 146) und Martin Schwarzbart (Binswangen, 144,75).

Frohsinn Binswangen - Immergrün Unterschöneberg 995:998

Binsw: Jürgen Rehm 146; Martin Schwarzbart 145; Alexander Lachenmayr 144; Christian Bühler 141; Carina Wiedemann 141; Lea Endres 139; Reinhard Wiedemann 139 - Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 146; Melanie Rättig 145; Benedikt Rättig 143; Claudia Rolle 142; Barbara Scherer 142; Gisela Leutenmaier 140; Simon Litzel 140.

Alpenrose Emersacker – Frohsinn Binswangen 981:997

Emersacker: Markus Lauter 143; Janina Fischer 141; Stefan Bauer 140; Bernd Kuchenbaur 140; Mathias Bauer 139; Sandra Bauer 139; Gerda Gebele 139 - Binswangen: Lea Endres 147 Ringe; Martin Schwarzbart 146; Christian Bühler 144; Albert Eser 140; Alexander Lachenmayr 140; Annika Wiedemann 140; Carina Wiedemann 140.

Falkenhorst Wortelstetten – Hubertus Unterthürheim 994:978

Wortelstetten: Stefanie Mayr 147; Sebastian Wörndl 144; Patrick Koller 143; Maria Meßner 142; Alexander Östreicher 140; Andreas Kotter 139; Florian Koller 139 - Unterthürheim: Alexander Egger 142; Martin Reutner 142; Mathias Reutner 141; Christoph Egger 141; Michael Schmid 140; Markus Winter 136; Christoph Gromer 136.

Immergrün Unterschöneberg – Grüner Baum Buttenwiesen 987:973

Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 145; Benedikt Rättig 145; Claudia Rolle 144; Melanie Rättig 142; Gisela Leutenmaier 139; Barbara Scherer 138; Jonas Hörmann 134 – Buttenwiesen: Alexander Müller 143; Markus Rager 143; Anna-Maria Hampl 139; Lukas Dreßler 138; Bernd Matthiesen 138; Hubert Wöger 136; Lucas Röhr 136.

Grüner Baum Buttenwiesen – Frohsinn Binswangen 964:1001

Buttenwiesen: Bernd Matthiesen 146 Ringe ; Alexander Müller 138; Christoph Seiler 136; Melanie Achner 136; Lukas Dreßler 136; Hubert Wöger 136; Markus Rager 136 – Binswangen: Christian Bühler 147; Martin Schwarzbart 145; Carina Wiedemann 144; Alexander Lachenmayr 142; Albert Eser 141; Lisa Marie Gumpp 141; Karola Hegele 141 Ringe

Immergrün Unterschöneberg – Hubertus Unterthürheim 990:988

Unterschöneberg: Tim Leutenmaier 147 Ringe; Claudia Rolle 143; Melanie Rättig 143; Benedikt Rättig 142; Barbara Scherer 139; Petra Lader 138; Gisela Leutenmaier 138 - Unterthürheim: Markus Egger 142 Ringe; Mathias Reutner 142; Alexander Egger 141; Martin Reutner 141; Markus Winter 141; Christoph Egger Christoph 141; Michael Schmid 140.

Grüner Baum Buttenwiesen – Falkenhorst Wortelstetten 980:999

Buttenwiesen: Lukas Müller 143; Bernd Matthiesen 142; Alexander Müller 141; Markus Rager 140; Mario Walz 138; Simon Walz 138; Michael Malte 138 - Wortelstetten: Stefanie Mayr 146; Andreas Kotter 145; Patrick Koller 143; Oliver Koller 142; Anina Steinbach 141; Alexander Östreicher 141; Florian Koller 141.

Alpenrose Emersacker - Grüner Baum Buttenwiesen 988:989

Emersacker: Markus Lauter 144 ; Bernd Kuchenbaur 143 ; Stefanie Fech 142 ; Janina Fischer 141 ; Anja Thiergärtner 141 ; Stefan Bauer 139 ; Mathias Bauer 138 – Buttenwiesen: Markus Rager 144 ; Lukas Müller 143 ; Simon Walz 141; Mario Walz 141 ; Melanie Achner 141 ; Bernd Matthiesen 141; Hubert Wöger 138.

Tell Lauterbach – Hubertus Pfaffenhofen 985:970

Lauterbach: Fabian Keis 143; Jasmina Rigel 142; Lisa Schnell 142; Stefanie Weiß 141; Francisca Miraldo dos Santos 139; Johannes Seefried 139; Gaudentius Rathgeber 139 – Pfaffenhofen: Rudolf Krach 142 Ringe; Daniel Hafke 142; Martin Wenger 141; Jürgen Mayr 139; Sarah-Maria Huber 136; Barbara Mayerle 135; Marcus Schenk 135.

Alpenrose Hausen – Tirol Hettlingen 970:975

Hausen: Tobias Lehnert 142; Elmar Beutmiller 141; Thomas Radinger 140; Gerda Beutmiller 139; Franz Beutmiller 138; Peter Mayerföls 136; Benjamin Filbrich 134 - Hettlingen: Michael Sinning 146; Stefan Mayrböck 141; Thomas Mayrböck 140; Bianca Kallenbach 138; Martin Mayrböck 138; Martin Sinning 137; Jürgen Dietmayr 135.

Tirol Hettlingen – Tell Lauterbach 989:970

Hettlingen: Michael Sinning 149; Thomas Mayrböck 145; Martin Sinning 142; Wolfgang Stempfle 140; Martin Mayrböck 139; Bianca Kallenbach 137; Jürgen Dietmayr 137 - Lauterbach: Lisa Schnell 143; Florian Scherer 139; Fabian Keis 139; Jasmina Rigel 138; Johannes Seefried 138; Francisca Miraldo dos Santos 138; Christoph Seefried 135.

Alpenrose Hausen – Tell Lauterbach 981:973

Hausen: Elmar Beutmiller 144; Peter Mayerföls 143; Thomas Radinger 143; Tobias Lehnert 139; Jochen Filbrich 139; Gerda Beutmiller 137; Franz Beutmiller 136 - Lauterbach: Jasmina Rigel 145; Lisa Schnell 141; Gaudentius Rathgeber 139; Johannes Seefried 138; Florian Scherer 138; Fabian Keis 137; Armin Schnell 135.

Tirol Hettlingen - Gemütlichkeit Langenreichen 974:959

Hettlingen: Martin Sinning 143; Thomas Mayrböck 143; Bianca Kallenbach 139; Martin Mayrböck 138; Stefan Mayrböck 138; Albert Gaugler 137; Wolfgang Stempfle 136 – Langenreichen: Michaela Rechner 147; Georg Deisenhofer 142; Christian Deisenhofer 139; Stefan Hirn 135; Anna Lena Tenschert 133; Ulrich Stegmiller 132; Robert Perkl 131.

König Ludwig Hirschbach-Possenried – Hallodri Wertingen 972:958

Hirschbach-Possenried: Matthias Leix 144; Christian Leix 142; Elisabeth Fischer 141; Laura Vogler 137; Pauline Vogler 137; Michael Wenger 137; Michaela Schönberger 134 - Wertingen: Susanne Schröder 140; Andreas Mayr 138; Christian Kaiser 138; Patrizia Thiel 137; Michael Thiel 135; Nadine Schmid 135; Thomas Thiel 135.

Eustachius Frauenstetten – Jägerblut Prettelshofen 956:957

Frauenstetten: Tobias Haas 142; Josef Wenger 141; Ulrich Wenger 137; Andrea Aumiller 136; Xaver Hillenmeyer 135; Bernhard Österle 134; Walter Schurer 131 - Prettelshofen: Jessica Schröttle 143; Richard Knöferl 138; Elisabeth Sailer 137; Gerhard Eggert 136; Thea Thoma 136; Johannes Eggert 135; Harald Knöferl 132.

König Ludwig Hirschbach-Possenried – Jägerblut Prettelshofen 966:978

Hirschbach-Possenried: Matthias Leix 144 Ringe ; Pauline Vogler 142; Christian Leix 140; Elisabeth Fischer 138; Michaela Schönberger 135; Erich Vogler 134; Hans Gundacker 133 - Prettelshofen: Maximilian Eggert 146; Jessica Schröttle 142; Gerhard Eggert 141; Johannes Eggert 140; Richard Knöferl 137; Elisabeth Sailer 137; Markus Eggert 135 Ringe

Hallodri Wertingen – Eustachius Frauenstetten 954:971

Hallodri Wertingen: Susanne Schröder 138; Michael Thiel 138; Patrizia Thiel 137; Nadine Schmid 137; Dietmar Mayer 137; Andreas Mayr 135; Christian Kaiser 132 - Frauenstetten: Ulrich Wenger 143; Andrea Aumiller 141; Josef Wenger 140; Tobias Haas 140; Bernhard Österle 140; Maria Haas 135; Andreas Haas 132.

Tell Westendorf - Eustachius Frauenstetten 968:955

Westendorf: Bernhard Leichtle 142; Lukas Dorfmüller 141; Ralf Gudat 139; Stefan Wech 139; Natalie Beutmiller 137; Josef Kastner 135; Manfred Dorfmüller 135 – Frauenstetten: Josef Wenger 141; Tobias Haas 140; Ulrich Wenger 138; Franziska Haas 135; Bernhard Österle 135; Andrea Aumiller 134; Andreas Haas 132.

Jägerblut Prettelshofen - Tell Westendorf 970:949

Prettelshofen: Jessica Schröttle 144; Johannes Eggert 141; Maximilian Eggert 140; Gerhard Eggert 139; Thea Thoma 138; Elisabeth Sailer 136; Markus Eggert 132 – Westendorf: Ralf Gudat 138; Stefan Wech 137; Josef Kastner 137; Lukas Dorfmüller 137; Bernhard Leichtle 134; Johanna Dorfmüller 133; Natalie Beutmiller 133.

Diana Zusamaltheim – Frohsinn Hohenreichen 959:921

Zusamaltheim: Georg Josef Rauch 141; Michael Miller 140; Elias Schmalz 140; Martin Wagner 136; Raphael Deisenhofer 134; Daniel Reuter 134; Sandra Reuter 134 - Hohenreichen: Tobias Humbauer 138; Julia Trauner 136; Claudia Havel 133; Tanja Kerner 131; Michael Humbauer 129; Bernd Bannert 128; Georg Humbauer 126.

Edelweiß Meitingen – Lechtal Herbertshofen 930:940

Meitingen: Ingeborg Spranger 138; Dieter Töltsch 134; Herwig Töltsch 134; Martin Gaa 133; Leonhard Mairle 132; Artur Liebischer 131; Kathrin Töltsch 128 - Herbertshofen: Alisa Kratzl 144; Johannes Gump 139; Christian Kratzl 137; Wolfgang Radiese 134; Giuliana Beckert 131; Schenk Benedict 128; Ute Finkel 127.

Diana Zusamaltheim – Lechtal Herbertshofen 958:937

Zusamaltheim: Georg Josef Rauch 140; Michael Miller 139; Michael Rauch 139; Martin Wagner 138; Daniel Reuter 135; Armin Miller 134; Dominik Reuter 133 - Herbertshofen: Alisa Kratzl 143; Wolfgang Radiese 139; Johannes Gump 135; Christian Kratzl 133; Alexander Marx 132; Thomas Vill 128; Christian Mrochen 127.

Frohsinn Hohenreichen – Tell Ehingen 928:943

Hohenreichen: Julia Trauner 139; Christoph Hitzler 136; Thomas Hack 132; Tanja Kerner 131; Claudia Havel 131; Tobias Humbauer 130; Manuela Baumann 129 - Ehingen: Armin Belli 139; Theo Köbinger 136; Melanie Liepert 136; Gerhard Schmid 135; Renate Besser 133; Eva Werkmeister 132; Alfred Besser 132.

Lechtal Herbertshofen - Tell Ehingen 953:938

Herbertshofen: Wolfgang Radiese 140; Ute Finkel 139; Giuliana Beckert 137; Alisa Kratzl 137; Roland Schuster 136; Manfred Gropper 132; Christian Mrochen 132 – Ehingen: Melanie Liepert 141; Renate Besser 133; Georg Mordstein 133 ; Nadine Schuster 133; Michael Strehle 133; Alexander Werkmeister 133; Armin Belli 132.

Edelweiß Meitingen - Diana Zusamaltheim 942:978

Meitingen: Herwig Töltsch 140; Martin Gaa 140; Ingeborg Spranger 140; Leonhard Mairle 134; Kathrin Töltsch 133; Artur Liebischer 129; Franz Wolf 126 – Zusamaltheim: Martin Wagner 143; Armin Miller 141; Daniel Reuter 141; Dominik Reuter 141; Georg Josef Rauch 139; Sandra Reuter 139; Michael Miller 134.

Unter Uns Erlingen – Ritterburg Bocksberg 950:945

Erlingen: Rainer Bartos 141 Ringe; Robert Kurka 140; Jürgen Weber 137; Armin Dötterl 136; Felix Fischer 134; Rebecca Schmidt 131; Wolfgang Pötzl 131 - Bocksberg: Marion Häußler 143 Ringe; Sabine Gieß 142; Kathrin Kitzinger 135; Anita Barth 134; Margit Behr 133; Andrea Sapper 130; Josef Langenmair 128.

Waldeslust Oberthürheim – Unter Uns Erlingen 915:945

Oberthürheim: Daniel Lappler 141; Brigitte Lappler 139; Ingrid Ganzenmüller 136; Georg Fink-Mayr 132; Albert Berchtenbreiter 124; Alexander Fink-Mayr 122; Walter Schwenk 121 - Erlingen: Alexander Mayr 141; Rainer Bartos 140; Armin Dötterl 135; Felix Fischer 134; Wolfgang Pötzl 134; Rebecca Schmidt 133; Reinhold Küchelbacher 128.

Unter Uns Erlingen – Gemütlichkeit Sontheim 941:953

Erlingen: Rainer Bartos 139; Armin Dötterl 139; Robert Kurka 138; Jürgen Weber 135; Alexander Mayr 132; Reinhold Küchelbacher 130; Felix Fischer 128 - Sontheim: Andreas Miller 142; Alina Balletshofer 139; Angelina Langenmaier 138; Marie Schimmer 137; Hubert Balletshofer 137; Emily Langenmaier 130; Robert Langenmaier 130.

Ritterburg Bocksberg – Waldeslust Oberthürheim 954:860

Bocksberg: Marion Häußler 142; Sabine Gieß 140; Franz-Xaver Häußler 138; Kathrin Kitzinger 135; Margit Behr 135; Verena Sapper 132; Josef Langenmair 132 - Oberthürheim: Georg Fink-Mayr 132; Brigitte Lappler 129; Bernd Peikert 122; Karl Lappler 120; Ingrid Ganzenmüller 120; Walter Schwenk 119; Alexander Fink-Mayr 118.

Gemütlichkeit Sontheim – Gemütlichkeit Geratshofen 951:965

Sontheim: Alina Balletshofer 140; Hubert Balletshofer 140; Angelina Langenmaier 137; Emily Langenmaier 136; Marie Schimmer 135; Andreas Miller 134; Robert Langenmaier 129 - Geratshofen: Magdalena Gerblinger 143; Kay Dietze 140; Sarah Thoma 139; Bianca Leukefeld 138; Andre Dietze 137; Clarissa Kaim 137; Hannah Gerblinger 131.

Gemütlichkeit Geratshofen – Waldeslust Oberthürheim 954:895

Geratshofen: Magdalena Gerblinger 142; Emil Schlapak 139; Daniela Dietze 136; Rebecca Leukefeld 135; Andre Dietze 134; Kay Dietze 134; Gabriele Gerblinger 134 – Oberthürheim: Georg Fink-Mayr 139; Daniel Lappler 139; Alexander Fink-Mayr 131; Albert Berchtenbreiter 125; Ingrid Ganzenmüller 122; Georg Fink-Mayr 121; Walter Schwenk 118.

Ritterburg Bocksberg - Gemütlichkeit Sontheim 952:944

Bocksberg: Marion Häußler 141; Margit Behringer 138; Anita Barth 136; Franz-Xaver Häußler 135; Kathrin Kitzinger 134; Rita Heiß 134; Karl-Heinz Bieberle 134 – Sontheim: Angelina Langenmaier 138 ; Marie Schimmer 137; Rudolf Klaiber 135; Andreas Miller 135; Robert Langenmaier 134; Emily Langenmaier 133; Hubert Balletshofer 132.

Gemütlichkeit Biberbach – Gemütlichkeit Gottmannshofen 929:927

Biberbach: Arno Risinger-Kraus 142; Thomas Schilberz 139; Manuela Storr 134; Rudolf Egger 130; Annika Kraus 129; Corinna Kraus 128; Georg Meierfels 127 - Gottmannshofen: Franz Keiß 140; Natalie Oechsner 135; Adolf Füssel 134; Werner Schuster 133; Viktoria Wessely 132; Wolfgang Schuster 127; Karl Rehm 126.

Bergschützen Kühlenthal – Immergrün Wörleschwang 929:909

Kühlenthal: Natalie Lehner 140; Nadine Attinger 136; Andreas Meir 136; Michael Wild 136; Anna Wenger 131; Franziska Wenger 129; Kurt Pichelmann 129 - Wörleschwang: Markus Hegele 141; Thomas Hartmann 140; Albert Treu 133; Max Diesenbacher 127; Achim Gruber 126; Florian Rode 123; Tim Gebele 119.

Gemütlichkeit Gottmannshofen – Immergrün Wörleschwang 914:946

Gottmannshofen: Franz Keiß 141; Natalie Oechsner 139; Helga Füssel 131; Adolf Füssel 130; Melanie Simon 129; Werner Schuster 123; Klaus Heinrich 121 - Wörleschwang: Markus Hegele 141; Thomas Hartmann 140; Max Diesenbacher 137; Bettina Schneider 136; Stefan Steppich 134; Albert Treu 129; Natalie Möbus 129.

Bergschützen Kühlenthal – Gemütlichkeit Biberbach 913:952

Kühlenthal: Natalie Lehner 142; Andreas Meir 133; Niklas Meir 130; Kurt Pichelmann 130; Reinhard Müller 129; Anna Wenger 125; Lisa Dietrich 124 - Biberbach: Thomas Schilberz 145; Arno Risinger-Kraus 140; Ronny Leubner 138; Georg Meierfels 137; Corinna Kraus 133; Rudolf Egger 130; Gerhardt Waldmann 129.

Ritter Kunz Rischgau - Gemütlichkeit Biberbach 950:942

Rischgau: Rivana Trost 138; Nadine Eisenhofer 138; Caroline Miller 138; Sabrina Kröss 137 ; Markus Eisenhofer 134 ; Josef Baumann 134 ; Markus Eisenhofer 131 – Biberbach: Thomas Schilberz 143 ; Ronny Leubner 139 ; Georg Meierfels 136 ; Arno Risinger-Kraus 135 ; Corinna Kraus 132 ; Rudolf Egger 129 ; Natalie Peukert 128.

Bergschützen Kühlenthal - Gemütlichkeit Gottmannshofen 945:935

Kühlenthal: Franziska Wenger 144 ; Andreas Meir 140 ; Nadine Attinger 136 ; Kurt Pichelmann 135 ; Niklas Meir 132 ; Reinhard Müller 130 ; Lisa Dietrich 128 – Gottmannshofen: Natalie Oechsner 143 ; Franz Keiß 140 ; Helga Füssel 134 ; Adolf Füssel 131 ; Melanie Simon 131 ; Viktoria Wessely 128 ; Werner Schuster 128.

Hubertus Ostendorf – Edelweiß Asbach 866:927

Ostendorf: Alexander Brunner 130 Ringe; Uschi Pröll 130; Siegfried Liebsch 129; Christian Schemberg 127; Helmut Lauter 125; Franz Bobinger 121; Josef Braun 104 - Asbach: Ludwig Gabriele 143 Ringe; Bauer Matthias 135; Reiner Thomas 132; Wagner Manfred 132; Wagner Rebecca 130; Graber Alexander 129; Graber Georg 126.

Burgschützen Markt – Gemütlichkeit Allmannshofen 890:931

Markt: Helmut Meister 131 Ringe; Josef Reiser 130; Irmgard Groeger 127; Johanna Glink 127; Wilhelm Kraus 126; Wilhelm Jaumann 125; Andreas Schäffler 124 - Allmannshofen: Berchtenbreiter Julia 138 Ringe; Abt Manuela 138; Negele Lisa 137; Deininger Stefan 135; Abt Jürgen 131; Stiglmeir Michael 128; Egger Wolfgang 124.

Edelweiß Asbach - Gemütlichkeit Allmannshofen 932:930

Asbach: Matthias Bauer 139 ; Gabriele Ludwig 138 ; Thomas Reiner 136 ; Franz Glenk 131 ; Manfred Wagner 131 ; Alexander Graber 129 ; Rebecca Wagner 128 – Allmannshofen: Stefan Deininger 142 ; Manuela Abt 139 ; Julia Berchtenbreiter 137 ; Lisa Negele 137 ; Michael Stiglmeir 126 ; Jürgen Abt 125 ; Simon Berchtenbreiter 124.

Hallodri Laugna - Edelweiß Asbach 949:912

Roland Egger 144 ; Christine Gebele 139 ; Manfred Egger 136 ; David Zick 135 ; Thomas Killisperger 134 ; Annika Bartsch 131 ; Stefan Fackler 130 – Asbach: Gabriele Ludwig 144 ; Franz Glenk 130 ; Werner Ludwig 129 ; Sonja König 129 ; Alexander Graber 127 ; Manfred Wagner 127 ; Angelika Ludwig 126.

Hubertus Ostend. - Burgsch. Markt 927:889

Ostendorf: Benedikt Mayer 140 ; Alexander Brunner 140 ; Markus Königsdorfer 135 ; Franz Bobinger 131 ; Helmut Lauter 130 ; Uschi Pröll 127 ; Christian Schemberg 124 – Markt: Wilhelm Jaumann 132 ; Johanna Glink 130 ; Helmut Meister 129 ; Josef Reiser 128 ; Thomas Hagenbusch 126 ; Irmgard Groeger 124 ; Christian von Aprath 120.

Eichenlb Zusamzell – Frohs. Wengen 855:875

Zusamzell: Werner Glenk 140; Andrea Schneller 134; Günther Goldbach 131; Tim Proschinger 118; Lena Dietrich 117; Thomas Käßmair 110; Joachim Hartl 105 - Wengen: Michael Rathgeber 135; Andreas Krebs 129; Thomas Hohenacker 127; Regina Anna Kreis 124; Franz Hohenacker 122; Barbara Krebs 122; Alexander Thoma 116.

Tell Roggden – A. Hofer Eppishofen 938:919

Roggden: Josef Mayr 140; Bettina Kaim 139; Markus Gerstmayr 137; Daniel Klaiss 134; Walter Kaim 131; Frank Nitschke 129; Stefan Gerstmayr 128 - Eppishofen: Andreas Hegele 141; Julia Deger 139; Jürgen Thoma 138; Lisa-Marie Spaderna 129; Ulrich Heinle 126; Sandra Dieminger 124; Helmut Wiedemann 122.

Frohs. Wengen – A. Hofer Eppishfn 872:927

Wengen: Michael Rathgeber 133; Barbara Krebs 127; Manfred Thoma 127; Alexander Thoma 125; Franz Hohenacker 122; Andreas Krebs 119; Claudia Thoma 119 - Eppishofen: Andreas Hegele 139; Jürgen Thoma 136; Sandra Dieminger 131; Julia Deger 131; Ulrich Heinle 131; Jürgen Blank 130; Helmut Wiedemann 129.

Eichenlaub Zusamzell - Waldeslust Eisenbrechtshofen 859:857

Zusamzell: Werner Glenk 134 ; Günther Goldbach 131 ; Joachim Hartl 124 ; Thomas Käßmair 121 ; Andrea Schneller 120 ; Tim Proschinger 117 ; Carola Kaminski 112 – Eisenbrechtshfn: Carina Scharpf 127 ; Michael Kempter 126 ; Manfred Rogg 123 ; Reinhold Eser 122 ; Christoph Höld 120 ; Erich Dollinger 120 ; Josef Eser 119.

Tell Roggden - Frohsinn Wengen 943:883

Roggden: Daniel Klaiss 140; Josef Mayr 137; Markus Gerstmayr 135; Sonja Mengele 134; Bettina Kaim 133; Frank Nitschke 132; Tommy Nitschke 132 – Barbara Krebs 131; Regina Anna Kreis 128; Franz Hohenacker 127 ; Michael Rathgeber 127 Claudia Thoma 125; Rita Kratzer 123; Alexander Thoma 122.

Waldeslust Eisenbrechtshofen - Tell Roggden 910:934

Carina Scharpf 143 ; Erich Dollinger 137 ; Michael Kempter 132 ; Manfred Rogg 129 ; Peter Schuster 126 ; Reinhold Eser 122 ; Tanja Häusler 121 – Sonja Mengele 139 ; Bettina Kaim 138 ; Josef Mayr 136 ; Daniel Klaiss 133 ; Markus Gerstmayr 131 ; Frank Nitschke 129 ; Stefan Gerstmayr 128.