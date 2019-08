vor 20 Min.

Gelungener Start für FC Emersacker und TSV Welden

Beide Kreisklassisten lösen ihre ersten Aufgaben. Westendorf gewinnt A-Klassen-Derby

Mit dem FC Emersacker (3:1 gegen Diedorf) und dem TSV Welden (4:2 bei der SpVgg Auerbach-Streitheim) haben zwei Teams aus der Region einen gelungenen Start in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Nordwest hingelegt. Gut gemacht haben es in der A-Klasse Nordwest mit dem SV Nordendorf, dem VfL Westendorf und Aufsteiger SV Wörleschwang gleich drei regionale Teams. Sie alle fuhren Siege mit zwei Toren Unterschied ein.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(2:2). Die SpVgg startete hervorragend in die Partie und lag nach 18 Minuten bereits mit 2:0 in Front. Michael Furnier sorgte in der 6. Minute für die Führung und legte danach mustergültig zum 2:0 durch Michael Hemm auf (18.). Den Anschlusstreffer in der 24. Minute erzielte Michal Durica nach schöner Einzelleistung und Patrick Dommer staubte noch vor der Pause zum 2:2-Ausgleich ab (40.). Gedreht wurde die Partie mit dem Treffer von Goalgetter Michal Durica, der die Heimabwehr alt aussehen ließ (56.). Die größte Ausgleichschance hatte noch Michael Furnier; er setzte den Ball jedoch knapp neben den Kasten. Nach einem Konter erhöhte Julian Liepert sogar noch auf 2:4 (81.). – Zuschauer: 80 (mira)

(1:0). Diedorf war zu Beginn besser und hätte eine Führung verdient gehabt. Kurz vor der Halbzeit bekam das Spiel der Gäste einen Dämpfer in Form eines Gegentors inklusive Ampelkarte für Benedikt Wellkamp. Dieser konnte den nach einem Konter alleine auf den Torwart zulaufenden Felix Schluchter nur noch durch ein Foul im Strafraum stoppen. Michael Schubert verwandelte den folgenden Elfmeter. Nachdem der FCE durch Olli Pelikan seine Führung weiter ausbaute (54.), war die Partie eigentlich entschieden. Das Heimteam wähnte sich in dieser Phase jedoch zu sehr in Sicherheit. So konnten die dezimierten Gäste plötzlich den Anschlusstreffer durch Andre Köllner (73.) erzielen. Kapitän Daniel Ullmann, bedient von Florian Kempter, setzte jener gut zehn Minuten später ein Ende und netzte zum verdienten 3:1-Endstand ein. - Zuschauer: 105. (mzl)

– TSV Meitingen II 4:1 (3:0). Im Grunde war die Partie nach Durchgang eins bereits entschieden. Für den stark aufspielenden VfR Foret eröffnete Mehmet Er nach 28 Minuten per Strafstoß den Torreigen. Derselbe Spieler erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff entschied der VfR durch Ahmet Sakarya praktisch die Partie. Nach dem Seitenwechsel war es Ayhan Kara-Idris, der 4:0 nachlegte (57.), ehe zwei Minuten vor dem Spielende Nico Palella der Ehrentreffer für Meitingens Reserve markierte. – Zuschauer:50(AL)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(0:0). Aufsteiger SV Wörleschwang war klar überlegen in seiner Auftaktpartie gegen die Reserve des FC Horgau. Mit dem Doppelpack von David Wörle (69./80.) wurden die ersten Punkte verdient eingefahren. – Zuschauer: 70. (kw)

(3:1). In einem kurzweiligen Derby gab es ein leistungsgerechtes Remis. Die nicht unverdiente Führung der Gäste erzielte Kevin Knopp (28.). Der FCL drehte das Spiel mit einem Doppelschlag durch Tore von Michael Seitz (33.) und Patrick Reilich (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Fabian Hönl auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel konnte die Heimelf sich bietende Konterchancen nicht nutzen, stattdessen musste sie den Ausgleich durch Tore von Bernd Hoffmann (58.) und Florian Asam (65.) hinnehmen. – Zuschauer: 50. (fiem)

(2:1). Mit einem frühen Doppelpack Thomas Chirila (8./15.) machte die Heimelf eine Ansage an die Gäste aus Achsheim. Zwar gelang diesen noch der Anschlusstreffer durch Julien Jaremkow (28.), aber am Ende machte Tobias Hammerl (85.) den Sieg klar. – Zuschauer: 40

(2:0). Zu einem sicheren Heimsieg kam der SVA zum Auftakt der neuen Saison. Allerdings leisteten die Gäste Schützenhilfe. Bereits in der 8. Minute erhielt Andre Ebert wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. In der 14. Minute gelang Tobias Korsten das 1:0, dem er auch in der 55. Minute das 3:0 folgen ließ. Das 2:0 markierte Julian Henkel kurz vor der Pause. Mit einer Bogenlampe erzielte Frank Hoch in der 88. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. – Zuschauer: 100. (es)

(1:0). Westendorf war die überlegene Mannschaft und hatte schon in der ersten Viertelstunde Pech mit zwei Alutreffern. In der 10. Minute traf jedoch Erlingens Andreas Küchelbacher sehenswert zum 1:0. Nach viel Geplänkel sorgte ein Doppelschlag von Sebastian Schnell (51.) und Moritz Lichtenberger (53.) für die Vorentscheidung. Den Endstand markierte Simon Schacherl (73.). – Zuschauer: 120. (mk-)

