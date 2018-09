vor 34 Min.

Gold und Bronze für Casting-Angler Lokalsport

Lukas Röhr wird Deutscher Meister, Teamkollege Philipp Bestle auf Rang drei

Pfaffenhofen Zwei Jungfischer vom Fischereiverein Pfaffenhofen nahmen im vergangenen August zum zweiten Mal an der deutschen Jugend- und Junioren-Castingmeisterschaft 2018 teil. Die 51. Deutschen Meisterschaften im Trocken-Angeln fanden in Katlenburg-Lindau in Niedersachsen statt.

Nach den hervorragenden Ergebnissen letzten Jahres im Dreikampf, in dem Philipp Bestle dreimal Silber in der Altersklasse D und Lukas Röhr einmal Bronze in der Altersklasse C erreichten, waren heuer die Erwartungen hoch angesetzt, da beide Nachwuchsfischer aus dem Zusamtal in derselben Altersklasse antraten.

Bei unangenehmen Wetterbedingungen (Windböen bis 40 km/h) gingen insgesamt 95 Teilnehmer an den Start. Nach dem ersten Durchgang in der Disziplin D4 (Gewicht-Ziel) kam es zum „Stechen“ um Platz eins und drei, wobei sich Lukas Röhr mit 75 Punkten Platz eins sichern konnte und Philipp Bestle den hervorragenden dritten Rang. Beide Teilnehmer mit Betreuer Christian Bestle wurden bei der Ankunft im Unteren Zusamtal von mehreren Mitgliedern des Fischereivereins Pfaffenhofen empfangen und gefeiert.

Die bayerischen Meisterschaften im Casting mit den beiden Talenten aus dem Zusamtal finden heuer am Sonntag, 14. Oktober, in Pfaffenhofen statt. Die deutschen Meisterschaften sind für 2020 an gleicher Stelle geplant. (pm)

