Große Zuschauerresonanz bei Finalspielen

Nach der erfolgreichen Punktspielrunde gab es auch sehr gute Matches bei der U14- Jugendmeisterschaft des TC Frauenstetten. Die stolzen Spieler und Verantwortlichen mit Pokalen und Urkunden: (hinten von links) Vorsitzender Roland Aumiller, Jugendleiter Frank Greiner, Lilli Büchele (6. Platz), Lukas Bantel (4. Platz), Marlon Heimes (7. Platz) und stellvertretende Jugendleiterin Birgit Eser. Mittlere Reihe v. links: Florian Eser (2. Platz), Amelie Hillenmeyer (3. Platz) und Vereinsmeister Niklas Enkelmann. Vorne von links: Philipp Greiner (4. Platz) und der verletzte, aber in der Punktrunde eingesetzte Unterthürheimer Jonas Mayershofer.

Niklas Enkelmann wird Jugendvereinsmeister beim TC Frauenstetten

Über mehrere Wochen wurden beim TC Frauenstetten die diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaften für die Spieler U14 ausgespielt. Und da in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt wurde, waren einige Matches zu bestreiten. Wie auch in der sehr erfolgreichen Punktspielrunde (auf Anhieb Vizemeister) wurde zusammen mit Spielern des TSV Unterthürheim gespielt. Die Finalspiele stießen trotz Corona auf große Zuschauerresonanz, was die Jugendleiter Frank Greiner und Birgit Eser sowie Martin Lerch aus Unterthürheim als sehr positiv werteten.

Die anwesenden Eltern und Großeltern konnten sich von den gezeigten Leistungen ihrer Sprösslinge überzeugen. Und somit auch, dass das angebotene Training von Übungsleiter Thomas Mittring Früchte trägt. Aus der Punktrunde sind die Jungs und Mädels ja bereits mit dem Wettkampfgeschehen bestens vertraut. Die Vorrundenbegegnungen waren teilweise sehr knapp und spannend. Aber es kristallisierten sich die auch in der Punktrunde erfolgreichen Spieler heraus. Verdienter Sieger und somit Vereinsmeister U14 wurde Niklas Enkelmann, der im Finale Florian Eser mit 6:0 und 6:1 keine Chance ließ. Somit konnte er seinen letztjährigen U12-Meistertitel quasi verteidigen. Die Bronzemedaille ging an Amelie Hillenmeyer, Vierter wurde Philipp Greiner. Im Spiel um Platz fünf war es wieder sehr eng. Ganz knapp konnte Lukas Bantel mit 2:6, 6:1 und 10:7 im Match-Tiebreak gegen Lilli Büchele gewinnen. Platz sieben ging an Marlon Heimes.

Die Siegerehrungen wurden von den beiden Jugendleitern Frank Greiner und Birgit Eser gemeinsam geleitet. Frauenstettens Erster Vorsitzender Roland Aumiller dankte zusätzlich noch allen Betreuern und Eltern, ohne die eine aufgrund Corona erschwerte Punktrunde sowie die Meisterschaft nicht durchgeführt werden kann. (kja)

