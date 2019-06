vor 40 Min.

Handballer machen beim Stockschießen gute Figur

Wertinger Teams messen sich

Zum 15. Mal wurde heuer das Jedermannturnier der Wertinger Stockschützen auf der Anlage auf dem Judenberg ausgetragen. In der gelben Gruppe ging die erste Mannschaft der Wertinger Handballer als Sieger hervor. Der Dartclub DC Hackstock, die Feuerwehr Gottmannshofen, die Schützen 2 aus Geratshofen, die Schützen 1 aus Wertingen, die zweite Fußballmannschaft des TSV Wertingen und die „Volleyball-Grazien“ belegten die nachfolgenden Plätze.

In der grünen Gruppe waren die Saunafreunde nach fünf Spielen im Modus „Jeder gegen Jeden“ Erster vor der zweiten Handballmannschaft des TSV Wertingen, den TSV- Attraktiven TSV-Herren, den Schlossgeistern, der ersten Fußballmannschaft des TSV und den Schützen aus Wertingen und Geratshofen.

Im Endspiel trafen die beiden Gruppensieger aufeinander. Recht vielversprechend starteten die Handballer, sodass die Saunafreunde am Ende klar unterlegen waren. Abteilungsleiter Leo Reitenberger und Zweiter Bürgermeister Johann Bröll sowie der TSV-Präsident Roland Stoll nahmen die Siegerehrung vor, ehe die gelungene Veranstaltung in den gemütlichen Teil überging. So mancher Teilnehmer fand dabei richtig Gefallen am Stockschießen und versprach auch in Zukunft zu den Trainingsabenden am Montag und Donnerstag um 19 Uhr zu kommen. Wer sonst noch Zeit und Lust hat, darf sich gerne anschließen. (sim)

