Der Mann, den Helmut Haller zum Spezialisten nach Turin fuhr

Hans Jörg, 70, bestritt vor 40 Jahren sein letztes Spiel für den FCA. Der spätere Steuerberater prägte eine Ära mit

Er war in der Meistersaison 1973/74 der kongeniale Partner von Helmut Haller, sorgte zusammen mit dem aus Italien nach Hause gekehrten Weltstar dafür, dass die Offensivabteilung des FC Augsburg auf Hochtouren lief. Acht Jahre stand Hans Jörg beim FCA als Profi unter Vertrag, am 30. Mai 1981, vor 40 Jahren, absolvierte er sein letztes Spiel für den damaligen Zweitligisten beim FSV Frankfurt. 5:3 gewannen die Hessen diese Partie, der FCA stieg in die Bayernliga ab, Dribbelkünstler Jörg kehrte ins heimische Allgäu zum FC Kempten zurück.

Das Fußball-Einmaleins lernte der heute 70-jährige Hans Jörg beim ASV Hegge (bei Kempten). Nach der Jugend wechselte er zum FC Kempten, mit dem er aus der Bezirks- in die Landesliga aufstieg. Er wurde für die Bayernauswahl nominiert. Sein Talent blieb auch den Spähern des FC Bayern nicht verborgen. Nachdem er die Abiturprüfungen bestand, wechselte er 1972 an die Säbener Straße. „Das war für mich eine völlig neue Erfahrung.“

Klar, um sich herum hatte er Stars, wie Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Katsche Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeneß oder Gerd Müller, allesamt frischgebackene Europameister mit der DFB-Mannschaft, oder auch den ebenfalls aus dem Allgäu stammenden Franz Roth. „Die herausragenden Spieler waren für mich Segen, aber auch Fluch zugleich“, blickt er zurück. Denn der junge Trainer Udo Lattek wollte sich mit seinen Stammspielern nicht anlegen und gab den Akteuren aus der zweiten Reihe kaum Gelegenheit, sich zu präsentieren. Drei Bundesligaspiele stehen so in Jörgs Vita, am Saisonende bat er die Bayern-Offiziellen, wechseln zu dürfen. „Manager Schwan wollte mich zu Voest Linz verkaufen“, erzählt Jörg „doch nach Österreich wollte ich nicht.“ Augsburg wurde ein Thema. Der FCA war gerade aus der Bayernliga in die Regionalliga Süd, der damals zweithöchsten Spielklasse aufgestiegen, der Münchner Eliteklub akzeptierte dann doch den Transfer von der Isar an den Lech. Was sich für Jörg als Glücksfall erweisen sollte.

Denn in der Fuggerstadt erlebt er eine Euphorie, wie sie die Fußballfreunde dort bisher nicht kannten. „Wir hatten damals eine Riesentruppe mit Helmut Haller als genialem Lenker und Denker.“ Doch Haller war nicht nur auf dem Spielfeld, sondern für Jörg und seine Kollegen auch privat eine wichtige Bezugsperson. „Als ich mal verletzt war und sich zunächst keine Besserung einstellte, ist er mit mir zur Behandlung zum Masseur von Juventus Turin gefahren“, blickt Jörg fast fünf Jahrzehnte zurück. „Dort habe ich auch gesehen, wie populär Haller in Italien war. Die Leute haben ihn fast wie den Papst verehrt“, schwärmt der Allgäuer von den drei Tagen über dem Brenner. Trotz einer glanzvollen Spielzeit, am Saisonende fehlte dem Regionalligameister in der Aufstiegsrunde ein Punkt zum Durchmarsch in die Bundesliga. Jörg: „Das war schade, denn unsere insgesamt junge Truppe hätte sicherlich auch im Oberhaus Perspektive gehabt.“ Allerdings, die folgenden Jahre wurden zu einer echten Achterbahnfahrt für den FCA. Obwohl die Mannschaft personell gut aufgestellt war und selbst namhafte Trainer wie Max Merkel anheuerten, zu einem Spitzenplatz sollte es in der Zweiten Bundesliga Süd, wie die sportliche Heimat ab 1974 hieß, nicht mehr reichen. Im Gegenteil, Jörg und seine Kollegen mussten 1979 sogar in die Bayernliga absteigen. Doch dieser „Betriebsunfall“ wurde ein Jahr später wieder korrigiert, denn Jörg, Ruhdorfer, Förschner und Co. gelang der sofortige Wiederaufstieg. Aus dem Flügelflitzer war längst der Spielgestalter Jörg geworden. Die Freude über die Zweitliga-Heimkehr währte nicht lange, denn 1981 ging es wieder eine Etage tiefer. 207 Pflichtspiele und 57 Tore für den FCA stehen in Jörgs Vita, über Jahre war er Leistungsträger und Mannschaftskapitän.