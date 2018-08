Hoch unterlegen

20:07 Uhr

Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber (links) setzt diesen Kopfball noch am Tor vorbei (von rechts die beiden Schretzheimer Jaron Humml und Jakob Feistle). Später gelang ihm der Treffer zum 0:4-Zwischenstand.

Fußball-Kreisliga West: Ein starker Gast aus Günzburg fügt dem BC Schretzheim die erste Saisonniederlage zu. Wie die Gundelfinger U23 ihre 3:1-Führung noch aus der Hand gibt.

Wenn schon verlieren, dann gleich richtig – unter diesem Motto scheint die erste Saisonniederlage des BC Schretzheim am gestrigen Feiertag zu stehen. Nach sieben Punkte aus den drei Spielen zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisliga West kassierten die Kleeblättler im Heimspiel gegen den FC Günzburg eine 1:4-Schlappe.

Schretzheim – FC Günzburg 1:4. Der Gast kam besser in die Partie und hatte auch die ersten Chancen. Letztlich dauerte es aber 35 Minuten bis zum 0:1 (Julian Chessa). Für das 0:2 sorgten ungewollt die Platzherren selbst, als Fabian Rechthaler den Ball ins eigene Gehäuse abfälschte (40.). Lukas Hab hatte für Günzburg vorgearbeitet. Nach dem Wechsel machte der BCS zunächst Druck, die nötige Durchschlagskraft im Angriff blieb aber genauso aus wie der erhoffte Anschlusstreffer. Da bedeutete dann das 0:3 durch den kurz zuvor eingewechselten Dardan Kelmendi schon eine gewisse Vorentscheidung (66.). FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber erhöhte gar auf 0:4 (73.), ehe Dominik Oberfrank in der 78. Minute den Ehrentreffer markierte. Günzburg Auswärtserfolg gegen einen BCS, der sich von Beginn an schwertat, war letztlich hochverdient. (mü)

FCG U23 – Ziemetshausen 3:3. Gegen den Favoriten aus Ziemetshausen zeigten die Gundelfinger eine starke Leistung. Coach Unger bestand lautstark auf eine sichere, kompakte Ordnung. Die Führung der Gastgeber durch Elias Oberling (12.) egalisierte der TSV nach einer Ecke (27.). Die Standards waren zunächst die gefährlichste Waffe des Bezirksliga-Absteigers. Den schönsten Spielzug im ersten Durchgang schloss FCG-Stürmer Alexander Moron (38.) sehenswert ab – 2:1. Die Partie blieb auch nach Wiederanpfiff spannend. Gundelfingen erhöhte durch Gahzi Askar auf 3:1 (82.). Der TSV gab sich aber nicht geschlagen und erkämpfte sich per Doppelschlag in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Mit dem Abpfiff sah Elias Oberling noch die Rote Karte. (hoko)

