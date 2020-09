00:04 Uhr

Hubert Hüttmann sticht alle aus

Mit 12,1-Teiler neuer Schützenkönig bei „Alpenrose“ Hausen

Wegen dem abrupten Saisonabbruch im Februar wurde die Bekanntgabe und Ehrung der Schützenkönige, Pokalsieger und Schützenmeister bei „Alpenrose“ Hausen erst in der vergangenen Woche durchgeführt. Neben zwei Gaurundenwettkämpfen fielen das Ritter-Kunz-Pokalschießen, der interne Wettkampf Oberdorf gegen Unterdorf und das interne Finalschießen dem Coronavirus zum Opfer.

Die Hausner Schützen waren 2019 Aufsteiger in die Gauliga und beendeten die verkürzte Saison mit 6:6 Punkten auf einen sehr guten zweiten Tabellenplatz. Nach dem Saisonabbruch sind die neuen Gegner die alten: Hettlingen, Lauterbach, Langenreichen und Pfaffenhofen. Natürlich hoffen auch in Hausen alle Schützen, dass die neue Saison ohne eine weitere Unterbrechung über die Bühne laufen kann. Es wurde deshalb kürzlich bei der Gaurundenwettkampf-Versammlung beschlossen, dass die anstehenden Wettkämpfe als sogenannte „Fernwettkämpfe“ ausgetragen werden. Das heißt, beide Gegner treten am selben Tag an den Stand aber beide an ihrem Heimstand.

Für die drei Bezirksrunden-Wettkampfmannschaften von „Alpenrose“ war zum Zeitpunkt des Abbruches die Saison bereits abgeschlossen. Hier gab es somit ganz normal Auf- und Abstieg. Die erste Mannschaft um Mannschaftsführer Jochen Filbrich mit Caroline Miller, Thomas Radinger, Tobias Lehnert und Peter Mayerföls konnte nach dem vorjährigen Aufstieg in die Gauoberliga den Abgang von Elmar Beutmiller nach Binswangen nicht kompensieren. Am Ende war ein Sieg für den Klassenerhalt zu wenig. Die zweite Gewehrmannschaft und die Luftpistolenmannschaft konnten ihre Klassen halten.

Bei den drei Bezirksrundwettkampfmannschaften waren Thomas Radinger mit 376,9 Ringen, (1. Mannschaft, Franz Beutmiller mit 373 Ringen (2. Mannschaft) und Michael Schmid mit 333,0 Ringen die Schützen mit den besten Durchschnittsergebnissen.

Nachdem Rückblick wurden die mit Spannung erwarteten Einzelgewinner der Pokale, Schützen-Ketten und Abzeichen bekanntgegeben. Die diesjährigen Vereinsmeister sind Matthias Glenk (Jugend), Tobias Lehnert (Junioren), Elmar Beutmiller (Schützen), Peter Mayerföls (Altersklasse), Franz Beutmiller (Seniorenklasse und Auflage) sowie Benjamin Filbrich (Luftpistole). Elmar Beutmiller errang zum wiederholten Mal mit einem Durchschnitt von 145,2 Ringen den Titel eines Gesamt-Vereinsmeisters. Den Vereinspokal der Jugend holte sich Sahra Glenk und den Vereinspokal Schützen errang zum ersten Mal überhaupt Vorstand Peter Mayer-föls. Die neuen Könige sind Sahra Glenk (Jugend) und mit einem überragenden 12,1-Teiler der 70-jährige Hubert Hüttmann (Schützen).

In geselliger Runde, natürlich mit gebührendem Abstand, nahm der Abend seinen weiteren Verlauf. Alle hoffen und wünschen sich, dass die kommende Schießsaison ohne Beeinträchtigung ablaufen kann und dass es keine Ansteckungen zu beklagen gibt. Bereits am heutigen Samstag, 26. September, findet die nächst Veranstaltung statt, die bereits im April terminiert war. Um 20 Uhr beginnt im Schützenheim die diesjährige Generalversammlung mit Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft. Außerdem stehen auf der Tagesordnung die Berichte der einzelnen Bereiche und deren Entlastung. In der Satzung der Hausner Schützen ist festgelegt, dass die Generalversammlung nur beschlussfähig ist, wenn mindesten 25 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Vorstandschaft hofft deshalb auf eine rege Teilnahme. Die erforderlichen Corona-Abstandsregeln können in jedem Fall eingehalten werden. (Fil)

Themen folgen