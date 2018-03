vor 32 Min.

Im letzten Heimspiel zurück auf den Erfolgsweg? Lokalsport

Damenteam des TSV Wertingen hat gegen den VfL Günzburg einiges vor. Herren I zu Gast beim SV Mering

Für die Wertinger Handball-Damen geht es im letzten Heimspiel der Saison gegen die zweite Mannschaft des VfL Günzburg. Die Gäste kommen mit sieben Niederlagen in Folge an die Zusam. Das letzte Erfolgserlebnis gelang gegen den Tabellenletzten TSV Niederraunau. Für die Wertinger sollte dies nach den beiden Niederlagen gegen Augsburg und Königsbrunn wieder eine machbare Aufgabe darstellen. Die Trainer Stumpf/Süßner können nach zahlreichen Ausfällen wieder auf einige Rückkehrer hoffen und wünschen sich vor zahlreichen Zuschauern einen siegreichen Abschluss der Heimserie.

Nach der Niederlage in der Vorwoche sind die Wertinger Handball- Herren zwei Spieltage vor Schluss auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht. Dieser würde am Saisonende den Abstieg aus der Bezirksliga Schwaben bedeuten. Schon im letzten Jahr drohte den Wertingern der Gang in die Bezirksklasse, der aber mit einem sensationellen Endspurt verhindert werden konnte. An die Leistung des Vorjahres konnten die Zusamstädter in den vergangenen Wochen zu selten anknüpfen. Immer wieder wurde die Mannschaft von Coach Andreas Seitz durch Verletzungen arg gebeutelt und wurde so von einem sicheren Tabellenplatz an Weihnachten in den Keller durchgereicht. „Wir werden, wie auch im letzten Jahr, bis zur letzten Sekunde fighten,“ gibt sich Seitz dennoch kämpferisch, „auch wenn das Restprogramm mit den zwei Auswärtsspielen in Mering und Meitingen alles andere als einfach wird!“. Los geht´s am kommenden Sonntag gegen beim SV Mering, der noch Chancen im Aufstiegsrennen hat. Anpfiff in der Eduard-Ettensberger-Halle ist am Sonntag um 17 Uhr. (MIGA)

Die Gundelfinger Landesligahandballer reisen kommenden Samstag zum Auswärtsspiel nach Mainburg. Nach der mehr als unglücklichen Niederlage vor Wochenfrist gegen Dietmannsried wurde der plötzliche Leistungsabfall im Abschluss besprochen und hart daran gearbeitet. „Wir müssen uns jetzt endlich für unsere guten Leistungen belohnen“, fordert TVG-Kapitän Michael Hander. Es war bereits das dritte Spiel im Jahr 2018, das der TVG mit nur einem Tor verloren hat und daher ist erkennbar, dass mit den Gegner immer gut mitgehalten werden kann, jedoch die Punkte für die harte Arbeit nicht geerntet werden. Die Voraussetzungen dafür sind in Mainburg denkbar gut, denn bis auf den weiterhin verletzten Manuel Frieß und den mittlerweile operierten Bastian Hander steht dem TVG der gesamte Kader zur Verfügung. Bereits das Hinspiel (23:16) hat gezeigt, dass der Mitaufsteiger zwar mit Platz sieben besser in der Tabelle steht, jedoch trotzdem Siegchancen bestehen. „Körperlich ist Mainburg schon sehr präsent, aber das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, findet TVG-Torhüter Dominik Brucker. Anpfiff in Mainburg ist am Samstag um 18 Uhr. Gewinnt Gundelfingen nicht, ist noch nichts verloren. Punkte gegen den Abstieg müssen nicht unbedingt gegen den einen der stärksten Gegner der Liga gesammelt werden. Undenkbar ist ein Sieg allerdings nicht. Anspiel ist am Samstag um 14.30 Uhr in der Halle in der Riegerhofstr. 20 in München. (vmö)

Die mäßige Leistung in Meitingen abhaken und gegen Neusäß die noch notwendigen zwei Punkte einfahren. So sollte das Motto für die nächste Partie der HSG Lauingen-Wittislingen gegen den Tabellenletzten lauten. Die Vorzeichen auf dem Papier stehen klar zu Gunsten der Donautaler, sowohl die tabellarische Situation, Dritter gegen Elfter, als auch der Heimvorteil sollten Motivation genug sein, um den Aufstieg bereits im vorletzten Spiel perfekt zu machen. Aufgrund des knappen Hinspiels, das mit viel Mühe mit 30:27 gewonnen werden konnte, ist die HSG jedoch gewarnt vor den Fähigkeiten der Gäste. Auch die Tatsache, dass Neusäß unbedingt gewinnen muss, um den Klassenerhalt nicht abzuhaken, macht es für die Schwarz-Blauen nicht leichter. Anpfiff im letzten Heimspiel der Saison ist am Samstagabend zur gewohnten Zeit um 19 Uhr in der Lauinger Stadthalle. Am Samstag absolvieren auch die Herren 2 ihr letztes Heimspiel der Saison 2017/18. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft will die Mannschaft von Trainer Karl Schreitt ihre beeindruckende Heimserie ausbauen. Seit Januar 2017 ließen die Blau-Schwarzen keinen einzigen Punkt in eigener Halle liegen. Gegen den zuvor als ärgsten Titelkonkurrenten eingeschätzten TSV Neusäß hat die HSG noch eine Rechnung offen: im Hinspiel musste man eine herbe 38:32 Niederlage einstecken. Am Wochenende soll die Meisterschaft mit einer makellosen Heimspiel und Rückrundenbilanz vergoldet werden. Anpfiff in der Lauingen Stadthalle ist um 15 Uhr. Das letzte Heimspiel der Damen I findet am Samstag um 17 Uhr statt. Gegner ist die zweite Mannschaft aus Königsbrunn, welche momentan auf dem vierten Tabellenplatz liegt. Ebenfalls am Samstag (13 Uhr) empfangen die Damen II den erstplatzierten TSV Neusäß in der Stadthalle Lauingen. (hsg)

Letztes Heimspiel der A-Jugend Bundesliga-Mannschaft des VfL Günzburg (Samstag, 15.30 Uhr). Nochmals ihr Bestes geben und ein Feuerwerk an Spritzigkeit und Spielwitz zeigen, das ist das Ziel der Spieler von Rudi Jahn, Volker Schmidt und Markus Guckler mit dem sie sich von ihrem treuen Publikum nach dieser so außergewöhnlichen Saison verabschieden möchten. Mit der SG BBM Bietigheim kommt ein Gegner in die Rebayhalle, der den Günzburgern ein Spiel auf Augenhöhe ermöglichen wird. (WZ)

