vor 19 Min.

In Unterzahl nur noch eine Abwehrschlacht

SC Altenmünster muss sich nach Gelb-Rot in Mertingen mit Remis begnügen

Auch wenn die Spieler des FC Mertingen und des SC Altenmünster im letzten Spiel des Jahres kämpferisch alles in die Waagschale warfen, für die meiste Unterhaltung im Stadion an der Industriestraße sorgte der Stadionsprecher des Aufsteigers in die Fußball-Bezirksliga Nord. Dieser erklärte vor dem Anpfiff, dass Altenmünster in erster Linie durch seine „Flaschen“ bekannt sei. Dabei hätte sich der Moderator wohl gerne einen Schluck „urig-würzig“ oder „hopfig-herb“ gegönnt. Doch so richtig dürfte der Gerstensaft nach dem leistungsgerechten 1:1 keinem der Protagonisten geschmeckt haben.

Die Gäste versäumten es nach einer 1:0-Führung, sich mit einem Dreier noch mehr aus der gefährdeten Zone zu verabschieden, der FCM hätte seinerseits mit einem Heimsieg auf Rang elf springen können. Am Spiel ihrer Mannschaft konnten die Anhänger des SC Altenmünster in der ersten Halbzeit noch so richtig Gefallen finden. Da wurde phasenweise gut von hinten heraus kombiniert und auch immer wieder Chancen kreiert. Vor allem Patrick Pecher trat zweimal voll energiegeladen gut in Aktion. In der 8. Minute konnte Christian Langhammer seinen Drehschuss aus acht Metern mit letztem Einsatz vor dem Überschreiten der Torlinie mit dem Körper noch blocken, fünf Minuten später hatte Pecher Pech, als der Ball vom Pfosten ins Spielfeld zurückprallte. Und was hatten die Hausherren zu bieten? Sie versuchten immer wieder ihren gefährlichsten Angreifer Stefan Spingler in Szene zu setzen. Dieser zwang SCA-Torwart einmal zu einer Glanzparade (15.), einmal lief Sebastian Kaifer den Ball an der Fünfmeterlinie gerade noch ab (18.), und einmal knallte Spingler den Ball in die Wolken (20.). Mehr Struktur hatte jedoch das Altenmünsterer Spiel mit einer weiteren Großchance durch Christian Abraham (23.).

Nach dem Wiederanpfiff waren keine 25 Sekunden gespielt, als der eingewechselte Mertinger Markus Link den emsigen SCA Manfred Glenk im Strafraum bei einem Laufduell an der Ferse traf und Schiedsrichter Moritz Röhn keine Sekunde zögert, um auf den Punkt zu zeigen. Aldin Kahrimanovic verwandelte abgeklärt zur bis dato verdienten Führung. Die Wende leitete dann die berechtigte Gelb-rote Karte gegen Glenk in der 70. Minute ein. Nach einem weiteren unnötigen Foul im Mittelfeld wurde er vorzeitig zum Duschen geschickt. Dabei hätte Teammanager Florian Seizmeier, der von außen coachte, den 23-Jährigen kurz zuvor auswechseln wollen. Doch plötzlich meldete sich Christian Abraham, dass er nicht mehr könne und man ihn vom Platz solle. Gesagt, getan. Glenk durfte bleiben. Aber nur noch drei Minuten, dann sorgte der Referee, dass für ihn die Winterpause vorzeitig begann. In Unterzahl gelang es den Gästen nicht mehr, für Entlastung zu sorgen. Der Druck der Mertinger wurde von Minute zu Minute stärker. Zum Glück für Altenmünster, zeigte sich Torhüter Kevin Abold in guter Verfassung und ließ sich nur durch Spingler aus kurzer Distanz zum 1:1 bezwingen (77.). (her)

FC Mertingen: Brazinskas, Vinzenz Wagner, Langhammer (87. Boldi), Heckmeier, Stach, Kling, Binder (46. Link), Schuster, Moritz Wagner, Spingler, Gaugenrieder (57.Stengel)

SC Altenmünster: Abold, s Müller, Sebastian Kaifer, Lauter, Abraham (67. Nico Schuster), Ferme, Kahrimanovic, Seiter, Saule, Glenk,k Pecher (90. +1 Arab)

Tore: 0:1 Aldin Kahrimanovic (48.), 1:1 Stefan Spingler (77.) – Schiedsrichter: Moritz Rohn (Augsburg) – Zuschauer: 150 – Gelb-Rot: Manfred Glenk (70./SC Altenmünster

