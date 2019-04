vor 3 Min.

In der Kabine muss es scheppern

Welche Musik Stefan Fackler mag und warum er zum TSV Wertingen wechselt

Seit Stefan Fackler fünf Jahre alt ist, jagt er beim FC Osterbuch dem runden Leder nach. Sein erfolgreichstes Jahr hatte er in der D-Jugend, als ihm in einer Saison insgesamt 77 Treffer gelangen. In der ersten Mannschaft des FCO hat der 20-Jährige, der in Laugna bei seinen Eltern wohnt, in der laufenden Runde bisher 17 Treffer erzielt. In der kommenden Saison wechselt der Industriemechaniker zum TSV Wertingen. Auch dort werden dann die gegnerischen Dreier- oder Vierer-Abwehrketten versuchen, ihn beim Toreschießen zu hindern. Heute dribbelt sich Stefan Fackler durch die WZ-Elferkette.

Im Training habe ich meistens grün-weiße Schuhe an, zum Spiel bevorzuge ich derzeit rote Copa-Schuhe. Allgemein ist es für mich aber nicht so wichtig, welche Farbe die Schuhe haben.

Schwierige Frage. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann sage ich Sane. Mir gefällt seine Schnelligkeit über Außen. Er ist mir schon positiv bei Schalke 04 aufgefallen. Mir dem Wechsel in die Premier-League hat er alles richtig gemacht. Dass ihn Bundestrainer Löw nicht mit zur WM nach Russland genommen hat, war ein Fehler.

Ganz klar FC Augsburg. Ich bin schon im Stadion gewesen, als der FCA noch in der Rosenau seine Zweitligaspiele ausgetragen hat. Seit einigen Jahren bin ich Mitglied beim Fanclub Schienbachtal 07 in Rieblingen und fiebere mit der Mannschaft jedes Wochenende mit. Am Klassenerhalt zweifle ich nicht mehr. Die Siege in Frankfurt und gegen Stuttgart waren wichtig. Der Trainerwechsel von Manuel Baum zu Martin Schmidt hätte meiner Meinung nach schon etwas früher erfolgen müssen. Noch ein Wort zum FC Bayern. Dass dieser in der Champions League gegen Liverpool ausgeschieden ist, war aus meiner Sicht nicht so verkehrt. Ich finde die Liverpooler mit ihrem Trainer Jürgen Klopp gut und dazu auch noch sympathisch.

Sagen wir es mal so: Im Teenageralter war es mit der Unordnung etwas schlimmer. Seit ich zur Arbeit gehe, schaue ich schon, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Je älter man wird, desto mehr schaut man, dass man ein aufgeräumtes Zimmer hat. Wobei das auf meine zwei Jahre ältere Schwester eher nicht zutrifft (lacht).

Mit dem Gemüse habe ich es ehrlich gesagt nicht so. Da esse ich lieber einen Salat. Bei einem guten Schnitzel mit Kartoffelsalat sage ich natürlich nicht Nein. Ich esse allgemein sehr gerne Fleisch; zwischendurch steht aber auch mal Fisch auf dem Speiseplan.

Ich arbeite im Zweischichtbetrieb und muss um 5 Uhr aus den Federn, wenn ich Frühschicht habe. Bei Spätschicht stehe ich gegen 9 Uhr auf. An den Wochenenden bleibe ich gerne länger liegen. Da kann es schon mal 11 Uhr werden.

Ich verbringe meinen Urlaub gerne mit Kumpels auf Festivals oder am Strand. Im Juni geht es mit insgesamt 13 Jungs nach Malle. Darauf freue ich mich schon jetzt, zumal dann auch einige Freunde aus Zusamaltheim dabei sein werden. In die Berge zieht es mich vielleicht mal im Alter (schmunzelt).

Mit dem Laufen habe ich es nicht so. Obwohl dies zu einer Vorbereitung im Fußball natürlich dazugehört. Ich habe mir zu Hause im Dachraum einen eigenen kleinen Kraftraum eingerichtet und trainiere dort an verschiedenen Geräten und mit Hanteln meistens an den trainingsfreien Tagen.

Eher AC/DC. Vor allem bei einer Spielvorbereitung in der Kabine soll es meines Erachtens etwas lauter zugehen. Da stimmen wir meistens mit Electro-Music samt Bass ein. Es muss einfach so richtig scheppern.

Weder noch. Da ich im Sommer zum TSV Wertingen wechsle, wäre mir natürlich die Bezirksliga am liebsten. Ich hoffe, dass die Wertinger heuer aufsteigen und ich nächste Saison dort in der ersten Mannschaft meine Chance nutzen kann. Ich möchte mich einfach verbessern und vor allem von den erfahrenen Spielern im Training noch einiges lernen. Für den FC Osterbuch ist die A-Klasse keine schlechte Liga. Leider haben wir die letzten vier Spiele allesamt verloren, sodass es jetzt an der Zeit ist, wieder mal drei Punkte einzufahren. Allerdings kann ich am Sonntag gegen Wörnitzstein II wohl nicht mithelfen, weil ich an einer Zerrung im Oberschenkel laboriere. Mein Ziel ist es, eine Woche später im Derby beim VfL Zusamaltheim wieder fit zu sein. Das wird dann nochmals ein ganz heißes Spiel für mich und den FCO. (her)

Themen Folgen