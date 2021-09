Staffelstab bleibt in der Familie

Beim TC Frauenstetten steht Vorsitzender Roland Aumiller bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. Sein Bruder Klaus-Jürgen führt nun den Verein, dessen Mitgliederzahl weiter steigt

Aufgrund der Pandemieregeln fand die jährliche Generalversammlung des TC Frauenstetten deutlich verspätet und erstmalig im Bürgerhaus statt. Schwerpunkte waren bei der vom Vereinsvorsitzenden Vorstand Roland Aumiller geleiteten Veranstaltung der Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Jahr 2020 sowie die turnusmäßig anstehenden Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft.

Beim Totengedenken gedachten die TCF-Mitglieder dem Gründungsmitglied Reinhold Bihlmeir sowie Ehrenvorstand Anton Aumiller. Bei seinen weiteren Ausführungen blickte Roland Aumiller vor allem auf viele Besuche von runden Geburtstagen der Mitglieder zurück. Aber auch dass viele Aktivitäten coronabedingt abgesagt werden mussten, wie zum Beispiel die fast schon traditionelle Musikveranstaltung mit der Band „Grey“ und den Winterhallensport in Pfaffenhofen. Nicht ohne Stolz berichtete Aumiller über die sehr erfreuliche Mitgliederentwicklung des TCF. Von 2018 bis 2020 konnte die Mitgliederzahl von 132 auf 150 gesteigert werden. Das bedeutet Rekord in der 47-jährigen Vereinsgeschichte. Noch mehr freute ihn, dass inzwischen 33 Jugendliche unter 18 Jahren dem TCF angehören. Diesen Aspekt griff auch Bürgermeister Hans Kaltner bei seinen Grußworten auf. Der Verein lebe von der Jugendarbeit, so das Gemeindeoberhaupt.

Im Coronajahr 2020 waren nur zwei Mannschaften im aktiven Spielbetrieb beteiligt. Für die Organisation und Abwicklung dankte Roland Aumiller vor allem den jeweiligen Mannschaftsführern, aber auch ganz besonders dem Betreuungsteam für die Jugend: Florian Hartl, Frank Greiner, Birgit Eser und Gerhard Hillenmeyer sowie Trainer Tom Mittring. Florian Hartl informierte im Protokollbericht über die durchgeführten Ausschusssitzungen, davon fünf die als Telefonkonferenz abgehalten wurden. Im Anschluss daran gab Mannschaftsführer Felix Aumiller sein Resümee zur abgeschlossenen Punktspielrunde ab. Anfangs durften noch keine Umkleiden und Duschen verwendet werden, aber im Laufe der Saison wurde fast wieder auf Normalmaß zurückgefahren. Die junge Herrenmannschaft konnte dabei einen tollen zweiten Platz in der Kreisklasse III erzielen. Jugendleiter Frank Greiner berichtete von der U10 Mannschaft, die aufgrund des Rückzugs der anderen Mannschaften nicht an der Punktspielrunde teilnehmen konnte. Eine Vereinsmeisterschaft wurde dennoch durchgeführt. Michael Gleich konnte diese für sich entscheiden. Die stellvertretende Jugendleiterin Birgit Eser übernahm den Part der Knaben U14-Mannschaft. Eine Sensation war, dass diese Mannschaft zweimal in Folge aufgestiegen ist, was im Jugendbereich sehr selten vorkomme. Dem Kassenbericht von Klaus-Jürgen Aumiller war zu entnehmen, dass trotz der Pandemie ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Der Kassierer und die gesamte Vorstandschaft wurden anschließend durch die Versammlung entlastet. Vor den anstehenden turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandschaft bedankte sich Zweiter Vorsitzender Peter Krakowka bei Roland Aumiller, der 19 Jahre lang den Vorsitz innehatte und zur Wiederwahl nicht mehr antrat. Auch Bürgermeister Kaltner sprach von einer sehr erfolgreichen Ära, die jetzt zu Ende gehe. Zusammen mit Gemeinderat Andreas Klein führte er durch die Neuwahl. Diese war keine sehr schwierige Aufgabe, da im Vorfeld bereits eine Vorschlagsliste erarbeitet wurde, die neben einem neuen Vorstand auch im Kassierer und Schriftführerbereich Änderungen brachte. Diese Wahlvorschläge wurden von der Versammlung einstimmig gewählt:

Klaus-Jürgen Aumiller

Peter Krakowka

Florian Hartl

Benedikt Schillinger

Klaus-Jürgen Aumiller

Frank Greiner

Birgit Eser

Dominic Schurer und Hermann Haas

Der neu gewählte Vorsitzende Klaus-Jürgen Aumiller übernahm anschließend die Sitzung und bedankte sich für das Vertrauen. Gleichzeitig dankte er nochmals seinem Bruder, der ihm einen Verein in „Top-Zustand“ übergeben habe. (kja).