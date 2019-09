vor 58 Min.

Jeder Griff muss stimmen

In drei Disziplinenr messen die Starter bei den deutschen Meisterschafen

„Olympic Combined“ heißt ein spezielles Wettkampf-Format für Spitzen-Kletterer, das extra für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio entwickelt worden ist. Aufgeteilt ist der Wettkampf in die drei Einzel-Disziplinen Lead (höchstmögliches Klettern an der Wand mit Seil), Speed (schnellstmögliches Klettern einer festen Route mit Seil) und Bouldern (geschicktes Klettern in Absprunghöhe ohne Seil). In diesen müssen sich nun auch diejenigen Athleten messen, die am Wochenende im Augsburger Kletterzentrum an der Sportanlage Süd an der deutschen Meisterschaft im Olympic Combined teilnehmen.

Am Samstag (ab 10 Uhr) stehen für die Frauen und Männer die Qualifikationen in Bouldern und Lead auf dem Programm, am Sonntag ab 9 Uhr die Finaldurchgänge. Ab 9 Uhr starten die Frauen in Speed, Bouldern und Lead, ab 13 Uhr die Männer in der gleichen Reihenfolge.Mit am Start sind auch zwei Augsburger Sportlerinnen. Zum einen die amtierende deutsche Meisterin in der Jugend A, Sandra Hopfensitz, wie auch Johanna Klein, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst im Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) absolviert. (pm)

