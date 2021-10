LG Zusam stellt zwei Tagessieger

Mario Leser und Christina Kratzer glänzen in Rain

Kaltes, aber sonniges Herbstwetter sorgte zum Auftakt der 45. Donau-Rieser-Jedermannslaufserie für beste Wettbewerbsbedingungen. Nach einjähriger Corona-Pause gingen in Rain beim „Lauf am Lech“ insgesamt 392 Teilnehmer auf die drei angebotenen Strecken. Gut aus den Startlöchern kamen die Läufer der LG Zusam, die mit Mario Leser und Christina Kratzer im Hauptlauf die schnellsten Teilnehmer stellten.

Gleich vom Start weg übernahm Mario Leser die Initiative und führte das Läuferfeld auf die Strecke den Lech entlang. Verfolgt wurde er von Tim Schmitz (TSV Oettingen) sowie seinem Vereinskollegen Andreas Beck. Allerdings wurde das Führungstrio nach rund vier Kilometern von einem Streckenposten, der durch einen uneinsichtigen Autofahrer abgelenkt wurde, fehlgeleitet und lief dadurch schon nach 7,2 Kilometern anstatt der geforderten 10,2 Kilometer mit Topzeiten durchs Ziel. Dennoch wurden Mario Leser und Andreas Beck fairerweise als Sieger und Drittplatzierter in die Ergebnislisten aufgenommen. Mit Thomas Eser und Josef Sapper reihten sich zwei weitere LG-Läufer unter den besten Zehn ein, dicht gefolgt von Wenzel Kurka auf dem zwölften Platz. Ins Vorderfeld verschlug es zudem Markus Wegner und Arslan Muminovic, die mit ihren Plätzen 21 und 22 sehr zufrieden sein konnten.

Als schnellste weibliche Teilnehmerin zeichnete sich Christina Kratzer aus, die nach hervorragenden 38:51 Minuten auf Gesamtrang 19 durchs Ziel am Sportgelände des Georg-Weber-Stadions lief. Ein kleines Jubiläum konnte LG-Trainer Tobias Steige feiern, denn 25 Jahre nach seinem ersten Jedermannslauf an gleicher Stelle bestritt er in Rain den 100. Lauf der Serie.

Glänzend in Szene setzen konnte sich zur gleichen Zeit auch Tobias Gröbl, der Topläufer der LG Zusam. Beim Oberbank Marathon in Linz/Österreich erreichte er hinter einem kenianischen Siegertrio und dem Schweizer Elias Gemperli in ausgezeichneten 2:24:04 Stunden den fünften Platz. Damit nimmt der 38-jährige Itzinger in der aktuellen deutschen Bestenliste einen Platz unter den zwanzig besten Marathonläufern ein. – Alle LG-Ergebnisse auf einen Blick: (wf)

Rain, Hauptlauf: 10,2 km: 1. Mario Leser 24:26 min.; 3. Andreas Beck 24:55 min.; 7. Thomas Eser (W) 37:04 min.; 8. Josef Sapper 37:12 min.; 12. Wenzel Kurka 37:22 min.; 19. Christina Kratzer 38:51 min.; 21. Markus Wegner 39:25 min.; 22. Arslan Muminovic 39:29 min.; 30. Bernhard Hopfner 40:35 min.; 40. Fabian Munz 42:19 min.; 51. Verena Kurka 42:55 min.; 54. Thomas Eser (L) 43:01 min.; 56. Rainer Simanowski 43:11 min.; 69. Guido Hetzenegger 44:36 min.; 90. Tobias Anton 47:51 min.; 101. Gerhard Brummer 48:47 min.; 119. Willi Königsdorfer 49:56 min.; 120. Georg Leichtle 49:59 min.; 128. Christian Golder 50:44 min.; 135. Nils Baake 51:25 min.; 159. Hermann Schäffler 53:56 min.; 167. Tobias Steige 54:47 min.; 188. Christine Heindl 56:54 min.; 211. Christine Wagner 59:23 min.; 237. Fred Schmitz 63:47 min.; 239. Franz Steichele 64:31 min.