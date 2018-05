Keine TSV-Punkte im Topspiel

vor 36 Min.

Fußball-Kreisliga Nord: Holzkirchen gewinnt vorentscheidend 4:2 gegen Wertingen. Unterthürheim macht Klassenerhalt klar, die SSV Höchstädt bewegt sich in diese Richtung.

Holzkirchen – Wertingen 4:2. Der Spitzenreiter konnte sich im Topduell gegen den Zweiten der Fußball-Kreisliga Nord durchsetzen. Auf die Wertinger wartet nun aller Voraussicht nach „nur“ die Relegation. Im ersten Durchgang dominierten die Hausherren das Geschehen, Marcel Köhnlein erzielte früh das 1:0, Jannik Beck und Simon Gruber legten bis zur Pause nach. Auf Wertinger Seite hatte Nico Korselt eine gute Chance, die vereitelte aber der Torwart. Nach der Pause drehte sich das Spiel, der TSV übernahm das Kommando und kam durch Korselt zum Anschlusstreffer, der eingewechselte Alex Wiedemann brachte die Gäste auf ein Tor heran. Dementsprechend offensiv gestaltete Wertingen die Schlussphase und hatte auch Chancen. Doch Holzkirchen konterte in der Schlussminute und machte den Deckel drauf: Tobias Rau war der Torschütze zum 4:1. (dolls)

Unterthürheim – Alerheim 3:0. Der Klassenerhalt ist geschafft. Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg hat sich der TSV Unterthürheim ein weiteres Jahr Kreisliga gesichert. Beiden Mannschaften war die Anspannung des Abstiegskampfs anzumerken, doch die Hausherren hatten mehr vom Spiel. Nach einer knappen halben Stunde nutzte Florian Miller einen Fehler an der Mittellinie, spielte auf Daniel Gumpp, der alleine vor dem Torwart cool blieb und zur Führung traf. Kurz darauf erhöhte Mathias Moser nach Ecke von Christian Binswanger auf 2:0 – und hätte Martin Höchstötter seinen Elfmeter in der letzten Minute des ersten Abschnitts verwandelt, das Spiel wäre entschieden gewesen. So fiel der dritte Unterthürheimer Treffer erst fünf Minuten vor Schluss, nach Freistoßhereingabe von Binswanger traf Alex Rigel volley. (dolls)

Höchstädt – Unterringingen 3:2. Zu einem eminent wichtigen 3:2-Heimsieg kamen die Rothosen im Derby gegen die SG Unterringingen, die nach dieser Niederlage wohl den Abstieg kaum noch verhindern kann. Die Partie begann wie gemalt für die SSV, als Sebastian Wanek bereits nach zwei Minuten auf Pass von Maximilian Veh zum 1:0 traf. Als dem Unterringinger Sven Schmidt zunächst ein Eigentor unterlief und anschließend SSV-Kapitän Sebastian Wanek zu einem zu diesem Zeitpunkt verdienten 3:0 traf, schien die Entscheidung gefallen. Die Gäste gaben sich aber immer noch nicht geschlagen, Philipp Weng verkürzte in den Schlussminuten mit zwei Toren auf 3:2. Die Höchstädter retteten ihren knappen Heimerfolg über die Linie. (JEB)

