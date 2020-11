04.11.2020

Keine Trübsal bei „Frohsinn“

Binswangen knackt die 1000-Ringe-Marke

Bereits vor der erneuten Corona-Unterbrechung duellierten sich etliche Teams aus dem Schützengau Wertingen im Rundenwettkampf. Dabei knackte in der Gauoberliga „Frohsinn“ Binswangen die 1000-Ringe-Marke mit dem 1005:987-Erfolg gegen „Hubertus“ Unterthürheim. Während die Binswanger durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit überzeugten, gelang dem Unterthürheimer Martin Reutner mit 148 Ringen ein überragendes Einzelergebnis. Auf die gleiche Ringzahl kamen auch Andreas Kotter von „Falkenhorst“ Wortelstetten beim Heimsieg gegen Unterschöneberg sowie in der Gauklasse Prettelshofens Maximilian Eggert. Er unterlag aber mit seinem Team im Lokalderby gegen Hirschbach-Possenried. Obwohl 16 Ringe schlechter als gegen Hirschbach, ging Prettelshofen im nächsten Derby gegen „Hallodri“ Wertingen mit einem Ring Vorsprung (953:952) dann als Sieger hervor. Ebenfalls nur einen Ring trennten die Teams aus Rischgau und Biberbach beim Vergleich in der C-Klasse. (her)

Gaurundenwettkampf

Falkenhorst Wortelstetten – Immergrün Unterschöneberg 998:994

Wortelstetten: Andreas Kotter 148 Ringe, Stefanie Mayr 145, Oliver Koller 144, Patrick Koller 142, Otto Mareiser 140, Thomas Kotter 140, Alexander Östreicher 139. - Unterschöneberg: Gisela Leutenmaier 144 Ringe, Benedikt Rättig 144, Simon Litzel 142, Claudia Rolle 142, Tim Leutenmaier 141, Melanie Rättig 141, Barbara Scherer 140.

Falkenhorst Wortelstetten – Hubertus Unterthürheim 986:993

Wortelstetten: Patrick Koller 145 Ringe, Stefanie Mayr 143, Andreas Kotter 143, Florian Koller 142, Alexander Östreicher 139, Oliver Koller 137, Otto Mareiser 137. - Unterthürheim: Alexander Egger 145 Ringe, Martin Reutner 145, Mathias Reutner 144, Christian Briegel 141, Martin Braun 141, Christoph Egger 140, Michael Schmid 137.

Hubertus Unterthürheim – Frohsinn Binswangen 987:1005

Unterthürheim: Martin Reutner 148 Ringe, Mathias Reutner 144, Michael Schmid 142, Alexander Egger 140, Christoph Gromer 139, Christian Briegel 138, Markus Egger 136. - Binswangen: Christian Bühler 145 Ringe, Lea Endres 145, Jürgen Rehm 145, Alexander Lachenmayr 143, Martin Schwarzbart 143, Leon Eser 142, Annika Wiedemann 142.

Alpenrose Emersacker – Grüner Baum Buttenwiesen 987:982

Emersacker: Janina Fischer 145 Ringe, Mathias Bauer 143, Stefanie Fech 142, Bernd Kuchenbaur 140, Peter Lauter 140, Elias Kuchenbaur 139, Markus Lauter 138. - Buttenwiesen: Alexander Müller 143 Ringe, Bernd Matthiesen 142, Melanie Achner 140, Anna-Maria Hampl 140, Lukas Müller 140, Michael Fackler 139, Markus Rager 138.

Jägerblut Prettelshofen – König Ludwig Hirschbach-Possenried 969:974

Prettelshofen: Maximilian Eggert 148 Ringe, Gerhard Eggert 141, Jessica Knöferl 141, Thea Thoma 140, Johannes Eggert 139, Elisabeth Sailer 132, Patrick Schröttle 128. - Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 147 Ringe, Matthias Leix 144, Christian Leix 139, Peter Fischer 137, Michael Wenger 136, Michaela Schönberger 136, Stefan Sauler 135.

Eustachius Frauenstetten – König Ludwig Hirschbach-Possenried 972:957

Frauenstetten: Andrea Aumiller 145 Ringe, Ulrich Wenger 144, Tobias Haas 140, Josef Wenger 140, Bernhard Österle 136, Lukas Eser 134, Maria Haas 133. - Hirschbach-Possenried: Elisabeth Fischer 142 Ringe, Matthias Leix 142, Stefan Sauler 138, Pauline Vogler 134, Josef Fischer 134, Peter Fischer 134, Michaela Schönberger 133.

Prettelshofen – Hallodri Wertingen 953:952

Prettelshofen: Jessica Knöferl 141 Ringe, Johannes Eggert 140, Elisabeth Sailer 138, Markus Thoma 138, Gerhard Eggert 135, Markus Eggert 131, Udo Wüst 130. - Wertingen: Patrizia Thiel 138 Ringe, Susanne Schröder 138, Michael Thiel 137, Christian Kaiser 135, Thomas Thiel 135, Andreas Mayr 135, Moritz Fleischmann 134.

Lechtal Herbertshofen – Diana Zusamaltheim 948:972

Herbertshofen: Alisa Kratzl 140 Ringe, Christian Kratzl 140, Herbert Steiner 136, Anna Schulz 135, Christian Stock 135, Wolfgang Radiese 131, Roland Schuster 131. - Zusamaltheim: Michael Miller 141 Ringe, Georg Josef Rauch 141, Martin Wagner 140, Michael Rauch 138, Walter Zub 138, Armin Miller 137, Daniel Reuter 137.

Frohsinn Hohenreichen – Meitingen 941:950

Hohenreichen: Julia Trauner 143 Ringe, Tanja Kerner 136, Tobias Humbauer 135, Christa Lindemeyr 134, Christoph Hitzler 134, Doris Hafner 133, Michael Humbauer 126. - Meitingen: Julian Schenkenhofer 143 Ringe, Dieter Töltsch 140, Herwig Töltsch 140, Ingeborg Spranger 136, Kathrin Töltsch 132, Leonhard Mairle 131, Martin Töltsch 128.

Edelweiß Meitingen – Tell Ehingen 970:941

Meitingen: Julian Schenkenhofer 144 Ringe, Kathrin Töltsch 139, Ingeborg Spranger 139, Martin Gaa 139, Herwig Töltsch 139, Dieter Töltsch 136, Martin Töltsch 134. - Ehingen: Nadine Schuster 138 Ringe, Michael Strehle 138, Michael Köbinger 135, Georg Mordstein 135, Peter Jokisch 134, Armin Belli 133, Theo Köbinger 128.

Ritter Kunz Rischgau – Gemütlichkeit Biberbach 940:939

Rischgau: Rivana Trost 140 Ringe, Sabrina Kröss 138, Josef Baumann 135, Nadine Eisenhofer 132, Ingrid Kröss 132, Christoph Wagner 132, Philip Baumann 131. - Biberbach: Thomas Schilberz 142 Ringe, Leonhard Hampp 140, Corinna Kraus 134, Georg Meierfels 133, Manuela Storr 130, Ronny Leubner 130, Gerhardt Waldmann 130.

Edelweiß Asbach – Hubertus Ostendorf 922:952

Asbach: Gabriele Ludwig 142 Ringe, Matthias Bauer 141, Werner Ludwig 135, Thomas Reiner 130, Luise Köttel 128, Franz Glenk 124, Sonja König 122. - Ostendorf: Jessica Brunner 141 Ringe, Christian Schemberg 140, Alexander Brunner 140, Markus Königsdorfer 135, Benedikt Mayer 135, Helmut Lauter 132, Franz Bobinger 129.

Eisenbrechtshofen – Eppishofen 913:917

Eisenbrechtshofen: Erich Dollinger 138 Ringe, Michael Kempter 137, Carina Scharpf 133, Christian Schuster 131, Reinhold Eser 129, Peter Schuster 125, Lukas Eser 120. - Eppishofen: Andreas Hegele 144 Ringe, Ulrich Heinle 133, Jürgen Blank 129, Sandra Dieminger 128, Julia Spaderna 128, Jürgen Spaderna 128, Lisa-Marie Spaderna 127.

