vor 2 Min.

Kicklingen viermal erfolgreich Lokalsport

Fußball-KK Nord II: FC PUZ sammelt ganz wichtige Punkte ein.

Wortelstetten – BCS II 3:4. So leicht hatten sich die Schretzheimer die erste Hälfte beim Gastspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II in Wortelstetten bestimmt nicht vorgestellt. Aus vier gefährlich vorgetragenen Kontern resultierte ihre 3:0-Pausenführung. Jaron Humml, Lukas Manier und Dean Vajagic waren die Schützen. Franc Bytyqi verkürzte auf 1:3, ehe Lukas Manier den alten Abstand herstellte. In der brisanten Schlussphase kam Wortelstetten durch Werner Schmid und ein Eigentor auf 3:4 heran. (mabu)

Eggelstetten – Wertingen II 1:0. Unterm Strich geht die Niederlage für den TSV in Ordnung. Zu Beginn konnten die Gäste gut mithalten, spielten sich Chancen heraus und hätten in Führung gehen können. Das taten dann aber die Hausherren. Nach einem tollen Zuspiel jagte Felix Dirr in der 20. Minute den Ball in die Maschen. Von Wertingen kam bis zur Pause nichts mehr, im zweiten Abschnitt konnten die Gäste besser mithalten, der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. (dolls)

FC PUZ – Binswangen 1:0. Die Truppe von Interimscoach Gerhard Rößle zeigte eine starke Leistung im Derby und siegte, wenn auch knapp, nicht unverdient mit 1:0. Für den „Treffer des Tages“ sorgte vor knapp 100 Zuschauern Sören Halm in der 31. Minute. Für die Gastgeber sind dies wichtige Punkte für den Klassenerhalt. (dz)

Genderkingen – Kicklingen-F. 0:4. Gegen den Aufstiegsaspiranten hatten die ersatzgeschwächten Gastgeber ihre beste und gefährlichste Szene gleich in der 1. Minute. Im Gegenzug gelang Kicklingen durch Tobias Hitzler das frühe 0:1. Einen schönen Konter vollendete Simon Dirr zum 0:2 (26.). Der SVG agierte zu umständlich. Bei hohen Temperaturen schaltete auch Kicklingen nach dem Wechsel einen Gang zurück. Zwei dicke Genderkinger Abwehrfehler nutzte jeweils Top-Torjäger Michael Bihler und erhöhte zum Endstand. (kk)

Dillingen – Bäumenheim 1:0. Mit Hängen und Würgen wahrten die Kreisstädter ihre Aufstiegschance. Sie scheiterten ein ums andere Mal an Gästekeeper Manuel Schenkenhofer. Den Bann brach schließlich Spielführer Alexander Kinder auf Vorlage von Eduard Bender – 10 (38.). Nach der Pause geriet Dillingen gegen aufopferungsvolle kämpfende Gäste in Turbulenzen. Beim für die Restsaison richtungsweisenden Stadtderby am Sonntag in Kicklingen werden die Reicherzer-Schützlinge nicht nur eine Schippe drauflegen müssen. (SSV)

Themen Folgen