Klasse 4a aus Wertingen stellt das beste Team im Landkreis

Die Mädchen und Buben der Klasse 4a aus Wertingen stellen das beste Grundschüler-Fußballteam im Landkreis Dillingen. Die Truppe um Lehrer Markus Mareiser (hinten links) setzte sich in diesen Tagen gegen zehn andere Teilnehmer bei der Finalrunde durch.

Im Endspiel 4:0 gegen Bissingen triumphiert

Ende Mai stellte sich die Klasse 4a der Grundschule Wertingen mit ihrem Lehrer Markus Mareiser als Schulsieger im Endrundenturnier zehn anderen Teilnehmern aus dem gesamten Landkreis Dillingen. Jede Schule hatte vorher in eigenen Turnieren ihren jeweiligen Schulsieger ermittelt. Hierbei setzte sich in Wertingen das Team der Klasse 4a durch. Somit ging es bei äußerst wechselhaftem Wetter zur Endrunde auf den Kunstrasenplatz des Wertinger Judenbergs.

Insgesamt elf Schulen nahmen teil und es wurde in zwei Gruppen um den Gruppensieg gespielt. Die Gastgeber mussten in der Vorrunde nur zwei Gegentore hinnehmen und traf selbst achtmal. Dadurch stand der deutliche Gruppensieg fest. Der Wettergott meinte es dann mit den Qualifizierungsspielen jedoch nicht gut und es begann in Strömen zu regnen. Davon ließ sich die Wertinger Mannschaft aber nicht bremsen und gewann das Tagesfinale um den Turniersieg gegen die Grundschule Bissingen souverän mit 4:0 Toren. Mit dem gewonnenen Pokal und nass bis auf die Knochen ging es dann erschöpft, aber glücklich wieder nach Hause. (pm)

