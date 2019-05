15.05.2019

König-Ludwig-König

Hans Gundacker „regiert“ die Schützen von Hirschbach-Possenried

Bei der gut besuchten Saisonabschlussfeier der König-Ludwig-Schützen Hirschbach-Possenried hob Vorsitzender Erich Vogler die rege Teilnahme an den Wettkämpfen hervor. „Bei den Rundenwettkämpfen gehen wir manchmal mit doppelt so vielen Schützen an den Schießstand wie unsere Gegner.“ Doch bei den Gaurundenwettkämpfen zählten nur die Ergebnisse der sieben besten Schützen, „und da waren unsere Ergebnisse nicht so gut wie im letzten Jahr“.

Nach dem Aufstieg hat es für den Gauliga-Erhalt nicht gereicht. Mit 4:8 Punkten belegte man den letzten Platz. Bei den Bezirksrundenwettkämpfen verpasste die erste Mannschaft den Gauoberliga-Klassenerhalt ebenfalls. Dagegen sicherte sich die „Zweite“ (12:0) den A-Klasse-Aufstieg. Die Damen wurden in der Gauliga Dritte. Bester Schütze der Saison war Matthias Leix. Er sicherte sich den Vereinsmeister-Titel (1430 Ringe) knapp vor Elisabeth Fischer (1429) und Christian Leix (1416). Simon Hazijenko (778) wurde Schüler-Vereinsmeister, bei der Jugend siegte Stefan Vogler (1098), bei den Junioren Laura Vogler (1302) vor Mia Ritzer(1198).

Weitere Meister: Schützenklasse II (41 bis 50 Jahre): Stefan Sauler (1398) vor Pauline Vogler (1361) und Christine Hazijenko (1257); Schützenklasse III (51 bis 60 Jahre): Erich Vogler (1351) vor Marianne Königsdorfer (1183) und Walter Hazijenko (1172); Schützenklasse IV (61 bis 65 Jahre): Peter Fischer (1316) vor Anton Steichele (1207); Schützenklasse V (ab 66 Jahre): Peter Streif Meister (1348) vor Hans Gundacker (1317); Damen: Elisabeth Fischer (Durchschnitt 190 Ringe bei 20 Schuss) vor Michaela Schönberger (180) und Pauline Vogler (179)

Alle Preisträger erhielten von Erich Vogler und Sportwart Stefan Streif einen Pokal überreicht. Als neuer Schützenkönig regiert Hans Gundacker (25,9-Teiler) vor Christian Leix (29,5) und Christine Hazijenko (33,3). Jungschützenkönig wurde Stefan Vogler (38,2) vor Laura Vogler (52,1) und Mia Ritzer (67,2). Jugendwart Matthias Leix hob den großen Trainingseifer seiner Schützlinge hervor.

Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Therese Liepert eine Dankesurkunde. (pefi)

