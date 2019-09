vor 5 Min.

LG Zusam in der Halle

Das Herbsttraining hat begonnen

„Leichtathletik macht Spaß – komm mach mit!“ Mit dieser Aufforderung starten die Leichtathleten der LG Zusam ins Herbsttraining. Interessierte Schüler, Jugendliche und Erwachsene können eine abwechslungsreiche Sportart kennenzulernen Folgende Trainingszeiten sind festgesetzt: Montag, 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr, Schüler und Schülerinnen (9 bis 13 Jahre); Mittwoch, 18.15 Uhr bis 20 Uhr, männl./weibl. Jugend und Aktive (ab 14 Jahre); Freitag, 18.15 Uhr bis 20 Uhr, männl./weibl. Jugend und Aktive (ab 14 Jahre) jeweils in der Dreifachturnhalle des Gymnasiums Wertingen. Die Läufer/innen der LG Zusam treffen sich zudem am Dienstag (19 Uhr Dreifachturnhalle) und Donnerstag (18.30 Uhr Hallenbad) zum Lauftraining in Wertingen. (pm)

Weitere Infos gibt es per Mail unter lgzusamf@aol.com oder auf der Internetseite www.lg-zusam.info

