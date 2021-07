Bronze über 800 Meter

Kratzer Drittbeste in Bayern

Hoch, aber nicht zu hoch, hingen die Trauben für die Leichtathleten der LG Zusam bei den Bayerischen Einzel-Meisterschaften der Männer und Frauen, die wie im Vorjahr auf der blauen Bahn in Erding über die Bühne gingen. Mit dem Gewinn einer Bronzemedaille und zwei neuen Bestleistungen unterstrich Christina Kratzer erneut, dass sie zu Bayerns besten Läuferinnen zählt.

Am ersten Wettkampftag standen die 800 Meter auf dem Programm. Nach flotten 400 Metern ging ein dicht gedrängtes Feld in 65 Sekunden Durchgangszeit in die zweite Runde. Auf der Gegengerade setzten sich dann Kerstin Hirscher (Telis Finanz Regensburg) und Christina Kratzer vom Feld etwas ab, ehe Hirscher auf den letzten 200 Metern das Tempo nochmals forcieren konnte und zum sicheren Sieg lief. Auf der Zielgeraden schwanden bei Christina Kratzer die Kräfte und sie wurde kurz vor dem Ziel noch von einer Mitkonkurrentin abgefangen. Dennoch freute sich die 31-jährige Meitingerin riesig über die neue Bestzeit von 2:14,67 Minuten und den Bronzeplatz auf dem Siegerpodest.

Dass der zweite Wettkampftag mit den längeren 1500 Metern hart werden würde, war von vorneherein klar. Immer in der Spitzengruppe mitlaufend zeigte Christina Kratzer ein weiteres beherztes Rennen. Die fehlende Tempohärte auf den letzten 300 Metern verhinderte an diesem Tag eine weitere Medaille. Mit dem vierten Platz und der neuen Bestzeit von 4:33,89 Minuten war das LG-Team jedoch mehr als zufrieden. Den siebten Platz erreichte Mario Leser im 5000-Meter-Lauf der Männer, er überquerte die Ziellinie in 15:52,62 Minuten.

In Horgau durfte der LG-Nachwuchs um Meistertitel des Kreises Mittel- und Nordschwabens kämpfen. Ganz nach oben auf die Siegertreppe schaffte es Anton Eser, der sowohl den 75-Meter-Sprint in 10,25 Sekunden als auch den Weitsprung mit 4,22 Metern in der Altersklasse M13 für sich entschied. Seinen ersten Speerwurfwettkampf beendete er mit 23,05 Metern auf Platz zwei. (wf)