Zwei neue Vereinsrekorde aufgestellt

Christina Kratzer von der LG Zusam steigert ihre persönlichen Bestmarken über 800 Meter und 3000 Meter beim Abendsportfest in Horgau und bei Titelkämpfen in Walldorf

Im Schatten der Olympischen Spiele in Tokio befand sich auch die regionale Leichtathletik weiterhin auf Erfolgskurs. Als überragende Athletin aus den den Reihen der LG Zusam präsentierte sich dabei Christina Kratzer mit zwei neuen Vereinsrekorden über 800 Meter und 3000 Meter.

Pünktlich zu Beginn des Abendsportfestes in Horgau öffnete der Wettergott seine Schleusen und verdarb den meisten Sprintern und Springern die Lust auf Spitzenleistungen. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Und so zeigte Anton Eser bei der Jugend U14 als Sieger mit neuer persönlicher Bestzeit von 10,07 Sekunden über 75 Meter eine Kostprobe seiner Sprintfähigkeiten.

Vom rutschigen Belag nicht aufhalten ließ sich auch Luisa Gut im Hochsprungwettbewerb der weiblichen Jugend U18. Höhengleich mit der Siegerin übersprang sie als Zweitplatzierte respektable 1,52 Meter. Pudelwohl fühlten sich in Horgau die Ausdauersportler der LG Zusam. Zuerst lief Leo Eser in 2:54,53 Minuten als Zweiter der Jugend U12 über 800 Meter zur neuen Bestzeit, und einen Lauf später bewies sein Bruder Anton Eser warum er derzeit Deutschlands Nummer eins über 800 Meter der Altersklasse U14 ist. In Manier eines Topathleten lief er in ausgezeichneten 2:15,96 Minuten einen überlegenen Start-Ziel-Sieg heraus. Im gemischten Männer-Frauen-Rennen über 3000 Meter ließ sich Christina Kratzer förmlich mitreißen. Nach flotten siebeneinhalb Runden überquerte sie die Ziellinie in 9:54,11 Minuten und verbesserte ihren eigenen LG-Rekord hinter Marlene Gomez Islinger (SSV Ulm) erneut um neun Sekunden.

Ebenfalls hochklassiger Sport wurde drei Tage später bei den süddeutschen Meisterschaften in Walldorf geboten. Im 800-Meter-Wettbewerb der Frauen imponierte Christina Kratzer mit einem beherzten Rennen im ersten Zeitendlauf. Vom Start weg übernahm die 31-jährige Meitingerin die Führungsarbeit und sicherte sich nach zwei schnellen Runden auch den Laufsieg. Im Ziel freute sie sich nach 2:13,34 Minuten nicht nur über einen neuen LG-Rekord, sondern auch über den starken siebten Platz im Gesamtklassement beider Läufe. – Weitere LG-Ergebnisse auf einen Blick:

Horgau (Abendsportfest) , weibliche Jugend U16: 100 Meter: 5. Luisa Gut 14,05 sec.

Weibliche Jugend U18: 100 Meter: 4. Johanna Wengenmayr 14,28 sec. – Weitsprung: 3. Johanna Wengenmayr 4,61 m – Männliche Jugend U12: 50 Meter: 9. Leo Eser 8,81 sec. – Männer: 100 Meter: 5. Tobias Anton 12,47 sec.; 7. Eduardo Medrano Franco 12,57 sec. – Weitsprung: 3. Tobias Anton 5,62 m; 4. Eduardo Medrano Franco 5,52 m