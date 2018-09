vor 36 Min.

Mehr Wahrnehmung durch Werbung im Stadion Lokalsport

Warum sich das Wertinger Unternehmen Buttinette beim FC Augsburg weiter engagiert

Wertingen/Augsburg Seit zwei Jahren gehört das Wertinger Textil-Versandhaus Buttinette mit zu den wichtigsten Sponsoren beim FC Augsburg. Das Unternehmen, das Bastel-, Strick-, Häkel- und Nähbedarf ebenso wie eine breite Palette an Kostümen und Accessoires für den Fasching anbietet, verlängert nun die Partnerschaft beim Fußball-Bundesligisten um zwei weitere Jahre.

Seit Buttinette in der WWK Arena in der zweiten Bandenreihe großflächig präsent ist, hat sich die Wahrnehmung des Familienbetriebes weiter erhöht. „Wir werden auch von unseren Lieferanten aus Norddeutschland auf die Werbung im Stadion immer wieder angesprochen“, verrät Geschäftsführer Josef Wagner und freut sich über die Bekanntheitsgrad-Steigerung seines Unternehmens.

Vor allem in der Region sei die Wahrnehmung einer Firma wie Buttinette von enormer Bedeutung, unterstreicht Josef Wagner. Vor allem wenn es um die Besetzung neuer Stellen geht, fragen Bewerber oft bei Unternehmen nach, das einen guten Namen habe und das bekannt sei. In Zeiten, in denen Arbeitskräfte ohnehin nicht leicht zu bekommen seien, sei dies, so Wagner, kein Nachteil.

Neben Buttinette gehören aus der Region Firmen wie Grünbeck (Höchstädt), Sortimo (Zusmarshausen), die VR-Bank Handels- und Gewerbebank, Kfz-Teile Kastner (Zusmarshausen), Roma (Burgau), SGL-Carbon (Meitingen) oder Dehner (Rain) zu wichtigen Partnern des FC Augsburg.

Dessen Marketing-Geschäftsführer Robert Schraml sagte nach der Vertragsverlängerung mit dem Wertinger Versandhaus: „Um selbst stark und wirtschaftlich solide zu bleiben, benötigt man starke Partner an seiner Seite. Wir sind sehr froh, dass uns Buttinette als Partner weiter unterstützt und sich zu einer Fortsetzung der Kooperation entschieden hat.“

Natürlich verfolgt Josef Wagner auch mit viel Interesse die sportliche Entwicklung beim FCA. Mit dem Start in die neue Saison ist der Buttinette-Geschäftsführer einverstanden: „Bei vier Punkten aus zwei Spielen kann man nicht meckern“, betont der 63-Jährige. Mindestens einmal im Monat schaut sich Wagner selbst Spiele live im Stadion an und ist jedes Mal von der Atmosphäre in der Arena angetan. Für die Belegschaft des Wertinger Unternehmens hat Buttinette bei jedem FCA-Heimspiel ein Zuckerl parat. „Unter allen Mitarbeitern verlosen wir zweimal zwei Tickets“, verrät Josef Wagner und freut sich, dass diese Aktion bei den Mitarbeitern auch sehr gut ankommt.

Das Engagement beim Profiverein FC Augsburg ist freilich nur die eine Seite in Sachen Sponsoring. Seit Jahren unterstützt Buttinette auch zahlreiche Amateurvereine und Einrichtungen in der Region durch diverse Spenden und Zuwendungen. (her)

Themen Folgen