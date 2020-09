00:03 Uhr

Mit Bestleistung zur deutschen Meisterschaft

Laura Hillenbrand vom WSC Fetzer-See gewinnt in Bremerhaven den U21-Titel

Wasserskiläuferin Laura Hillenbrand vom WSC Fetzer-See gewinnt ihren ersten Titel im Springen bei deutschen Wasserski-Meisterschaften am Boot – in der Altersklasse U21. Im Trickski, Slalom und Kombination holte sie Bronze. In der offenen Klasse sicherte sich Laura Hillenbrand ebenfalls im Slalom, Springen und der Kombination den dritten Rang.

Die weite Anreise nach Bremerhaven hat sich für die Sportlerin vom Gundelfinger Fetzer-See in diesem Jahr gelohnt. Beim Saisonhöhepunkt führte nach dem Vorlauf Hillenbrand die Konkurrenz im Springen an. Im sehr spannenden Finale sprang ihre größte Konkurrentin Lilian Leonhardt vom WSC Caputh weiter. Ohne neue persönliche Bestleistung war damit ein Sieg für Laura nicht mehr möglich. Mit 27,60 Metern packte die Wasserskiläuferin vom WSC Fetzer-See aber nochmals 1,5 Meter auf ihren bisher weitesten Sprung drauf und sicherte sich den Titel. Dass sie auch im Slalom und Trickski auf die Konkurrenz aufgeholt hat, bestätigte sie mit jeweils Rang drei in diesen Disziplinen. Diese belegte sie auch in der Kombinationswertung. Bei den gleichzeitig stattfindenden deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse holt Hillenbrand sich ihre ersten Medaillen mit Bronze im Slalom, Springen und der Kombinationswertung und zeigt damit, dass sie nicht nur in der Jugend zu den deutschen Top-Wasserski-Athleten zählt.Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Halle lag Anton Reitberger vom WSC Fetzer-See Gundelfingen nach den Vorläufen in allen drei Disziplinen auf aussichtsreicher Position. Nach einer Verletzung im Trickskifinale konnte er leider im Slalom und Springen nicht zur Final-Entscheidung antreten und verlor deshalb einige Plätze.Mit Rang drei im Trickski sowie dem jeweils zweiten Platz im Springen und der Kombinationswertung kann Anton Reitberger jedoch trotz des Verletzungspechs mit einigen Medaillen nach Hause fahren. (pm)

