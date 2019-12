vor 26 Min.

Mit Kehrle und Knötzinger in eine weitere Saison

TSV Wertingen stellt die Weichen für das Spieljahr 2020/2021 und macht mit seinen beiden Übungsleitern weiter. Vorbereitungen auf den UR-Cup laufen auf Hochtouren

Seit knapp einem Monat befinden sich die Fußballer des TSV Wertingen in der Winterpause. Die erste Mannschaft steht auf Platz elf in der Bezirksliga, die „Zweite“ belegt in der Kreisklasse Nord II Rang zwei in der Tabelle. Platzierungen, mit denen Sportlicher Leiter Fritz Bühringer durchaus zufrieden ist. Das ganze Gebilde im Seniorenbereich sei in den vergangenen Jahren immer stabiler geworden, so Bühringer im Gespräch mit unserer Zeitung. Dies sei in erster Linie ein Verdienst der beiden Trainer Christoph Kehrle (1. Mannschaft) und Fabian Knötzinger. Kein Wunder, dass mit beiden Übungsleitern die Verträge um ein weiteres Jahr verlängert wurden. „Wir haben uns in den vergangenen Tagen mit ihnen über eine Zusammenarbeit für die Saison 2020/2021 geeinigt“, setzt der TSV Wertingen laut Bühringer vor allem auf Kontinuität.

Christoph Kehrle kam im Sommer 2018 vom TSV Zusmarshausen zum TSV Wertingen und führte die erste Mannschaft in der vergangenen Saison über die Relegation zurück in die Bezirksliga. Wenn er im kommenden Sommer in sein drittes Jahr beim TSV startet, hofft er mit seiner Truppe weiter zur Beletage im schwäbischen Fußball zu gehören. Bereits in seine fünfte Saison geht dann Fabian Knötzinger als Trainer mit der zweiten Mannschaft des TSV. Gerade was die Entwicklung dieser Truppe anbelangt, sind die Verantwortlichen der Zusamtaler hoch zufrieden. „Wer hätte gedacht, dass wir in dieser Saison in der Kreisklasse mit unserer Reserve auf Rang zwei stehen“, sinniert Bühringer, für den es wichtig ist, dass die beiden Übungsleiter Hand in Hand arbeiten. Von der Philosophie, verstärkt eigene Nachwuchsspieler schnell im Seniorenbereich erfolgreich zu integrieren, werde man unter Kehrle und Knötzinger nicht abweichen, sieht der Sportliche Leiter seinen TSV auf einem guten Weg.

Beim anstehenden UR-Cup am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, wollen sich die Wertinger Kicker wie in all den Jahren organisatorisch als perfekte Gastgeber präsentieren. Die Vorbereitungen für das beliebte Hallenturnier, bei dem wieder mit Rundumbande und auf große Tore gespielt wird, sind bereits angelaufen. Insgesamt werden neun Mannschaften aus der Region am UR-Cup teilnehmen. Für Fritz Bühringer ist dieses Turnier längst zur „Meisterschaft des Zusamtals“ geworden. (her)

