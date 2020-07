vor 35 Min.

Mit dem Rennrad steil den Berg hinauf

Zwei Wertinger erobern „Namlossattel“ auf 1359 m Höhe

Hans-Peter Bernklau und Walter Waibel, zwei Rennradler aus Wertingen, starteten in Oy-Mittelberg zu einer 160 Kilometer Rennradtour durch verschiedene Alpentäler. Die sportliche Herausforderung hatte es in sich.

Am frühen Morgen bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein starteten die beiden Rennradler in Oy zu ihrer Tour. Zuerst ging es am Rottachsee vorbei nach Sonthofen. Dort als erste Prüfung die Jochstraße hoch nach Oberjoch und weiter durch das Tannheimer Tal am Haldensee vorbei zum Gaichtpass. Unten im Lechtal angekommen, führte die Tour direkt am Lech entlang bis Stanzach. Im Ort einfach links abbiegen und ab jetzt immer ordentlich bergauf in die Pedale treten bis zum Namlossattel auf 1359 Meter Höhe, zeigte das Navi an. Oben angekommen, gab es für die beiden Pedalritter keine Pause, sondern es ging gleich weiter durch das beschauliche Tal über Berwang bis nach Bichlbach.

Dort führte die Tour die beiden parallel zur Fernpassstraße nach Reutte und weiter über kleine Seitenstraßen nach Füssen. Von Füssen entlang der Alpenkette durch Nesselwang bis zum Ziel in Oy mussten noch viele kleine giftige Anstiege bezwungen werden.

„Unterm Strich“, so Hans-Peter Bernklau, „war es eine sehr schöne, aber total anstrengende Rundtour durch die Alpentäler“, welche eine ganze Menge Kondition erforderte. (pm)

