vor 25 Min.

Mittelschüler erneut schwäbischer Meister

Wertinger Team gewinnt in Augsburg das Finale gegen Königsbrunn

Mit zwei Hockeymannschaften hat sich die Mittelschule Wertingen auch in diesem Jahr an dem Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ beteiligt. Beide Teams schafften es bis ins Bezirksfinale auf der Sportanlage Süd in Augsburg. Die Mannschaft Jungen II konnte im Endspiel durch einen 2:0-Sieg über die Mittelschule Königsbrunn ihren Erfolg vom Vorjahr wiederholen.

Von Spielbeginn an zeigte sich eine leichte technische Überlegenheit der Königsbrunner, welche die Wertinger jedoch durch Einsatz und Kampfgeist ausglichen. Mitte der ersten Halbzeit starteten die Wertinger aus dem Mittelfeld heraus einen Angriff über die linke Seite und den Querpass in den Schusskreis konnte Emre Akyol aufnehmen. Gekonnt schob er den Ball am Torwart vorbei zum 1:0 ins Tor. Der zweite Treffer für Wertingen basierte auf einer kämpferischen Einzelleistung von Demir Özgir. Er eroberte im Mittelfeld den Ball und umspielte auf dem Weg zum Tor zwei Gegenspieler. Seinen Schuss konnte der Torwart zwar noch abwehren, doch der Ball prallte zu ihm zurück und Demir hob nun den Ball über den am Boden liegenden Keeper hinweg routiniert ins Tor.

Das zweite Endspiel der Jungen III verloren die Wertinger mit 0:1. Die auf einigen Posten neu formierte Mannschaft bemühte sich sehr, konnte aber trotz einiger Chancen kein Tor erzielen.

Obwohl die Mannschaft Jungen II durch diesen Erfolg für das südbayerische Qualifikationsturnier in München startberechtigt war, konnte sie an diesem Turnier nicht teilnehmen, weil zum wiederholten Mal der Termin von der Landesstelle für den Schulsport in die Prüfungswoche der Mittelschulen gelegt wurde. Von dieser Terminüberschneidung waren fünf Spieler betroffen. (wz)

