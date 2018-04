Nikolas Korselt mit Köpfchen

vor 24 Min.

Gut lachen hat Nicolas Korselt (rechts), hier mit SG-Spielertrainer Florian Lorenz: Er köpfte seinen TSV Wertingen per Hattrick 3:0 gegen Gast Unterringingen/Amerdingen in Führung.

Fußball-Kreisliga Nord: Wertingens Stürmer leitet 6:0 durch lupenreinen Hattrick ein.

Wertingen – Unterringingen 6:0. 15 Minuten reichten Nicolas Korselt, das Spiel der Fußball-Kreisliga West für seine Wertinger in die richtige Bahn zu lenken. Zunächst gestaltete sich das Landkreis-Derby ausgeglichen, nach einer Viertelstunde änderte sich das aber: Eine Flanke von Florian Eising fand Korselt – Kopfball, Tor. Sechs Minuten später war Alex Wiedemann der Flankengeber und Korselt war erneut mit dem Kopf zur Stelle. Und in der 31. Minute brachte Christoph Prestel außen durch, brachte den Ball in die Mitte – Kopf Korselt, 3:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf Manuel Rueß zum 4:0. Nach der Pause legten die Hausherren schnell nach: Prestel, typisch für ihn, traf per Freistoß. Kapitän Maxi Beham machte per Elfmeter dann noch das 6:0. (dolls)

TSV Wertingen: Potnar; Prestel, Almer, Beham, Eising, Wiedemann (50. Meier), Langkait, Hempel, Rueß, Schiermoch (46. Freundlinger), Korselt (65. Fischer); Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Korselt (16., 20, 31.), 4:0 Rueß (45.), 5:0 Prestel (48.), 6:0 Beham (FE, 59.); SR: Tobias Riebe (TSV Göggingen); Zuschauer: 100

Unterthürheim – Deiningen 2:1. Verdient war der Sieg für die Hausherren, der Doppelschlag vor der Pause dafür ausschlaggebend. In der Anfangsphase hatte der TSV durch Binswanger und Lechner gute Chancen, die aber vereitelt wurden. Deiningen zeigte recht wenig, und der TSV blieb dran. Kapitän Martin Höchstötter schlug einen Freistoß in den Strafraum, Florian Miller stand da – 1:0. Und nur zwei Minuten später fiel das 2:0: Ein weiter Ball wurde geklärt, Matthias Schäffler zog aus knapp 25 Metern ab und traf sehenswert. Nach der Pause gelang Marco Reiner schnell der Anschlusstreffer, den Sieg brachte Unterthürheim aber locker über die Zeit. (dolls)

TSV Unterthürheim: G. Baur; Miller, Bokla, Hirn, Rigel, Schäffler (56. A. Baur), Moser, Lechner (87. Gumpp), Höchstötter, Wirth (81. Heindl), Binswanger; Tore: 1:0 Miller (34.), 2:0 Schäffler (36.), 2:1 Reiner (51.); Gelb-rot gegen Bokla (71.TSV); SR: Abdullah Carman (Hollenbach); Zuschauer: 100

Altisheim – Höchstädt 6:2. Das Spiel schien schon nach einer halben Stunde gelaufen, denn zu diesem Zeitpunkt führte die Heimmannschaft bereits 3:0. Nicolas Steidle machte den Anfang mit seinem Schuss aus 18 Meter zur 1:0-Führung (16.). Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten: Julian Schmidbaur flankte den Ball nach einer kurzen Ecke auf den ersten Pfosten und der Ball prallte vom Keeper aus direkt ins Tor. Wieder der agile Steidle erkämpfte sich wenig später den Ball im Mittelfeld, und über Marco Prestle ging es pfeilschnell in Richtung Gästetor. Prestle legte den Ball quer auf Kapitän Sven Rotzer – 3:0. Den 3:1-Pausenstand besorgte Gäste-Kapitän Sebastian Wanek per Kopfball nach einem Freistoß (40.). Nach der Pause ging es hin und her. Die endgültige Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Sven Rotzer mit einem Fernschuss auf 4:1 stellte. Höchstädt zerfiel nun in seine Einzelteile und für die Altisheimer war es ein Leichtes auf 5:1 (Christian Neubaur/74.) und 6:1 (Marco Prestle/77.) zu erhöhen. Das 6:2 (87.) durch Andreas Schnell war letztlich nur mehr Ergebniskosmetik. (mm)

SSV Höchstädt: Nimanaj; Veh, Kölle, Zengerle (68. Schell), S. Wanek, Motschanow, Korittke, Kasumi (46. Griener), Kratzer, Junginger, Krez; Tore: 1:0 Nikolas Steidle (16.), 2:0 Julian Schmidbaur (25.), 3:0 Sven Rotzer (33.), 3:1 Sebastian Wanek (40.), 4:1 Sven Rotzer (69.), 5:1 Christian Neubaur (74.), 6:1 Marco Prestle (77.), 6:2 Andreas Schnell (87.); SR: Berat Miftari; Zuschauer: 90

