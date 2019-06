vor 32 Min.

Persönliche Bestleistungen und einige erste Plätze

Christina Kratzer, Mario Leser, Andreas Beck und Anton Eser triumphieren für die LG Zusam

Von Werner Friedel

Bilderbuchwetter mit sommerlichen Temperaturen sorgte am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Veranstaltungen für beste Wettkampfbedingungen. Weiterhin in der Erfolgsspur befinden sich dabei eine Reihe von Leichtathleten der LG Zusam.

Reges Treiben herrschte bei den Kreismeisterschaften der Jugend U12 in Neusäß. Mit drei Meistertiteln zeichnete sich Anton Eser als erfolgreichster Nachwuchssportler der Schüler M11 aus. Reaktionsschnell schoss er im 50-Meter-Sprint aus den Blöcken und gewann in 7,55 Sekunden. Im Weitsprung landete er bei 4,48 Metern und lag damit ebenfalls an der Spitze des Teilnehmerfelds.

Taktisch gekennzeichnet war dann der 800-Meter-Lauf in der Nachmittagshitze, den Eser mit einem furiosen Schlussspurt in 2:45,43 Minuten für sich entschied. Über zahlreiche persönliche Bestleistungen freuten sich aber auch Lisa Bunk, Nele Krach, Fiona Schalk, Lina Urmann, Patrizia Olowookere sowie Kilian Pappritz.

Das legendäre MTV Meet-IN in Ingolstadt nutzte ein LG-Trio zu ein paar flotten Stadionrunden. Immer besser in Fahrt kommt Mario Leser, der sich im 3000-Meter-Rennen der Männer im Alleingang in persönlicher Bestzeit von 9:05,88 Minuten souverän den Sieg sicherte. Nebenbei erfüllte er die Qualifikationsnorm für die bayerischen Meisterschaften, die Mitte Juli in Augsburg stattfinden. Ebenso die Norm in der Tasche hat Christina Kratzer nach ihrem Sieg über 800 Meter der Frauen in 2:20,00 Minuten. Einen weiteren Versuch muss dagegen Philipp Kirner unternehmen, der in 2:10,18 Minuten seine Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat.

Bestens in Szene setzen konnte sich einmal mehr Andreas Beck beim „Sportscheck“-Stadtlauf in Augsburg. Nur eine Woche nach dem Gewinn der bayerischen Vizemeisterschaft stand er erneut an der Startlinie eines Rennens über die Halbmarathondistanz. Überlegen und mit fast sechs Minuten Vorsprung durfte er nach ausgezeichneten 1:14:26 Stunden als Sieger der rund 3000 Teilnehmer gefeiert werden.

Nur zehn Kilometer standen für weitere Läufer der LG Zusam beim 24. Stadtberger Lauf auf dem Programm. Die schnellste Zeit über die vermessene ebene Runde, die dreimal zu durchlaufen war, gelang Fabian Munz in 42:41 Minuten, womit der den 29. Platz in der Männerklasse erreichte. Eine Sekunde dahinter überquerte Verena Kurka als drittschnellste Läuferin der Frauenklasse die Ziellinie. – Weitere LG-Ergebnisse auf einen Blick:

Neusäß (Kreismeisterschaften), Schülerinnen W10: 50 m: 6. Lisa Bunk 8,59 sec.; 14. Nele Krach 8,88 sec. – Weitsprung: 3. Lisa Bunk 3,46 m; 34. Nele Krach 2,70 m

Ballwurf: 11. Nele Krach 18 m – Schülerinnen W11: 4 x 50 m: 5. Olowookere, Schalk, Bunk, Krach 32,32 sec. – 50 m: 11. Patrizia Olowookere 8,15 sec.; 23. Fiona Schalk 8,80 sec. – Weitsprung: 5. Patrizia Olowookere 3,91 m; 15. Fiona Schalk 3,54 m; 26. Lina Urmann 3,13 m – Ballwurf: 8. Fiona Schalk 21 m; 12. Lina Urmann 16,5 m – Schüler M10: 50 m: 17. Kilian Pappritz 9,57 sec. – Weitsprung: 20. Kilian Pappritz 2,62 m

Ingolstadt, Männer: 800 m: 11. Philipp Kirner 2:10,18 min.

Stadtbergen (Straßenlauf), Frauen: 10 km: 3. Verena Kurka 42:42 min.; 16. Leonie Birkholz 53:03 min.; 23. Marina Gaugenrieder 55:55 min. – Mannschaftswertung: 2. Kurka, Birkholz, Gaugenrieder 2:31:40 std. – Männer: 10 km: 40. Werner Friedel 44:24 min.; 53. Hermann Schäffler 46:13 min.; 61. Felix Hessmann 47:38 min. – Mannschaftswertung: 4. Munz, Friedel, Schäffler 2:13:18 std.

