Bikeguides lernen in Villenbach

Mountainbike-Initiative führt erstmals eine Ausbildung in Nordschwaben durch. Von der Sicherheit über die Fahrtechnik bis zur Tourenplanung und Durchführung

Wenn eine Gruppe von beinahe 20 Mountainbikerinnen und Mountainbikern auf dem Theatergelände in Villenbach unterwegs ist, muss das etwas Besonderes bedeuten. Wenn dann auch noch der bekannte Bikefotograf und Fahrtechniktrainer Manfred Stromberg gemeinsam mit Biketrainer und Sportwissenschaftler Hermann Meyer dort sein Lager aufgeschlagen hat, scheint es sich tatsächlich um eine größere Sache zu handeln: An sechs Tagen durchliefen in Villenbach angehende Mountainbike-Guides und MTB-Fahrtechniktrainer ihre Grundlagen-Ausbildung.

Die Initiative Mountainbike (DIMB) ist in Deutschland einer der wichtigsten Verbände für die strukturierte und fundierte Ausbildung von Mountainbike-Guides und -Fahrtechniktrainern. Aufgrund des großen Engagements der Bike-Abteilung des SV Villenbach fand die Veranstaltung zum ersten Mal im oberen Zusamtal statt.

SVV-Abteilungsleiter Peter Thoma hatte sich an den Verband gewandt und konnte mit den guten Bedingungen vor Ort die DIMB-Verantwortlichen überzeugen, hier einen der bundesweit stattfindenden Lehrgänge durchzuführen – welcher dann von den eingangs erwähnten, hoch qualifizierten Mitgliedern des DIMB-Bundeslehrteams geleitet wurde.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus Baden-Württemberg und Bayern, aber auch bis aus Hamburg und Kassel angereist waren, stand an den ersten beiden Tagen das Basismodul Fahrsicherheit auf dem Programm. Hierbei wurde die richtige Position auf dem Rad, Balance und richtiges Bremsen als unverzichtbare Grundlage für zeitgemäße Fahrtechnik vertieft. Während der folgenden vier Tage des Moduls Bikeguiding vermittelten die versierten Ausbilder wichtige Grundlagen der Führung von Mountainbikegruppen, sorgfältiges Arbeiten in kritischen Situationen und richtiges Verhalten im Notfall. Ebenso sensibilisierten sie die zukünftigen MTB-Trainerinnen und -Trainer für natur- und sozialverträgliches Auftreten und haftungs- und betretungsrechtliche Besonderheiten. Gerade die letzten Punkte sind durch die während der Corona-Pandemie stark gestiegenen Zahlen von Waldbesuchern zunehmend im Auge zu behalten, um weiterhin ein verträgliches Miteinander aller Naturnutzer zu ermöglichen.

Beim Guiding spielen neben der sorgfältigen Tourenplanung noch weitere Faktoren eine große Rolle. Dynamische Gruppenprozesse und besonnenes Handeln in allen Situationen fordern die Guides und ihre soziale sowie technische Kompetenz. Neben „Trockenübungen“ im Villenbacher Sportheim, auf Feldwegen oder dem Theatergelände wurden selbstverständlich auch die Trails der näheren Umgebung unter die Stollenreifen genommen. Denn in der praktischen Anwendung des Erlernten liegt der Reiz der Ausbildung. Das wechselhafte Wetter forderte die Gruppe dabei noch zusätzlich.

Nach den sechs Kurstagen waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Ausbilder einig: Es waren interessante, lehrreiche und auch anstrengende Tage in schöner Umgebung, die man als Mountainbiker nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Vielleicht etabliert sich Villenbach zukünftig als Kursort des MTB-Dachverbandes.