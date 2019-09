00:04 Uhr

SC Biberbach kommt nicht in Tritt

A-Klassist weiter ohne einen Dreier. Zweite Mannschaft des TSV Meitingen holt den ersten Kreisklassen-Punkt

Den ersten Punkt erkämpfte sich in der Fußball-Kreisklasse Augsburg Nordwest die zweite Mannschaft des TSV Meitingen beim 1:1 gegen den FC Emersacker. Lokalrivale TSV Welden kletterte nach dem 2:1-Erfolg beim VfR Foret auf Rang drei vor. Die erste Niederlage kassierte in der A-Klasse Nordwest Spitzenreiter SV Wörleschwang beim 1:2 gegen den SV Adelsried. Nicht in die Gänge kommt der SC Biberbach, der nach dem 3:4 beim FC Langweid weiter auf den ersten Sieg wartet.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(1:0). Bei einer ausgeglichenen Partie fanden die Gastgeber besser ins Spiel. Florian Sentpaul brachte die Meitinger Elf dann nach 30 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel holten die Gäste aus Emersacker auf: In der 62. Minute glich Manuel Ludwig zum 1:1 aus. Bis zum Ende blieb es bei dieser gerechten Punkteteilung. – Zuschauer: 65 (AL)

(0:0). In der ersten Halbzeit hatten beide Teams zahlreiche Chancen, konnten diese aber nicht verwerten. Welden startete mit zwei Großchancen durch Kilian Vermeulen und Michal Durica in die zweite Hälfte und auch Savas Kocak scheiterte nur knapp. Nach einem Zuspiel von Julian Liepert netzte Michal Durica dann zum 0:1 ein (64.). Julian Liepert erhöhte kurz darauf auf 0:2 (75.). Nach erneuten Chancen auf beiden Seiten, verwandelte Tolunay Bakar einen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer (81.). – Zuschauer: 65 (AL)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(1:1). Die Hausherren mussten gegen den Kreisklassen-Absteiger auf ihren Stammtorhüter verzichten. In der 9. Minute war es Dennis Förg, der zum 1:0 für den SVG einschob. In der 42. Minute erzielte Julian Göddert das 1:1. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre Chancen, auch wenn die Qualität des Spiels nicht mehr die höchste war. Einen langen Ball klärte der Gablinger Ersatzkeeper Patrick Lottes in der 78. Minute zum 1:2 ins eigene Tor. – Zuschauer: 120. (SP)

(1:2). Die ersten 25. Minuten waren die Platzherren das bessere Team und gingen in der 29. Minute durch Christoph Werner verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Biberbach ließen sich nicht schocken und antworteten zwei Minuten später mit dem Ausgleich durch Fabian Meisinger. Jetzt ging es hin und her, und Sebastian Sinninger erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:1 für den SC Biberbach. Die Gäste kamen wacher aus der Kabine und S. Sinninger baute den Vorsprung in der 53. Minute auf 3.1 aus. Jetzt zeigte die Heimelf Moral und ging nochmals in die Offensive. Dies wurde dann durch einen unhaltbaren Kopfball von Spielertrainer Andy Thoma (60.) und einem Tor von Kevin Albrecht (65.) mit dem 3:3 Ausgleich belohnt. Das Tor des Tages zum 4:3 Siegtreffer erzielte Werner mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 18 Metern in den Winkel. – Zuschauer: 60. (AL)

(2:1). Der VfL kam sehr gut ins Spiel und ging nach sieben Minuten durch einen Strafstoß (Moritz Lichtenberger) in Führung. Nach 26 Minuten verwandelte Eric Elze einen Freistoß zentral vor dem Tor zum 1:1. Mit dem Pausenpfiff traf Nico Cavalliere zum 2:1. In der zweiten Halbzeit verpasste es die Heimmannschaft, eine ihrer vielen guten Möglichkeiten zur Entscheidung zu nutzen. So kamen die Gäste durch einen äußerst schmeichelhaften Elfmeter zum glücklichen Ausgleich durch Elze (85.). - Zuschauer: 100. (mr-)

(0:1). In einem Spiel auf Augenhöhe nutzte der SV Adelsried zwei individuelle Fehler des SV Wörleschwang. So gingen die Gäste in der ersten Halbzeit durch Julian Henkel in Führung und erhöhten kurz vor Ende durch Tobias Kosten (86.). Am Ende konnte Kilian Hirle (90.) zwar noch zum 1:2 anschließen, aber mehr ging nicht mehr. – Zuschauer: 80. (kame)

(2:0). Mit Treffern von Thomas Chirila (15.), Christian Birthelmer (30.), Martin Schönberger (49.), Sebastian Lauster (65.) und Manuel Schulz (75.) konnten sich fünf verschiedenen Spieler für Nordendorf in die Torschützenliste eintragen. Mit einem Elfmeter, den Jonas Trawin verwandelte, kam Auerbach noch zu einem Ehrentreffer (81.). – Zuschauer: 40. (AL)

