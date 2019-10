vor 49 Min.

SSV Glött verpasst im Derby den Ausgleich

Nach drei Toren durch FC Gundelfingen II kämpfen Gäste vergebens

Von Wolfgang Behringer

Beim ersten von zwei Derbys binnen sechs Tagen gastierte die SSV Glött bei der Gundelfinger U23. Aufgrund von Verletzungen und den Sperren des farbenfrohen Spiels aus der Vorwoche reisten die Glötter personell angeschlagen an, trotzdem standen neun Spieler im SSV Kader, die bereits in der Bezirksliga spielten. „Wir dürfen gerade deshalb das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnte Coach Flo Strehle. In den ersten 45 Minuten gab der FCG klar den Ton an, die einzige Gästechance landete am Pfosten. Eher aus einer Möglichkeit als einer Chance erzielte Bernhard Rembold mit einem Flatterball das 1:0, kurz darauf erhöhte Niko Zeyer aus dem Gewühl heraus zum 2:0, das auch den verdienten Halbzeitstand bedeutete.

Die Gäste kamen besser aus der Pause und erzielten durch den Spielführer Andre Daferner per Elfmeter den Anschlusstreffer, jetzt witterte Glött seine Chance und fightete um jeden Ball, die Grün-Weißen wussten nicht so recht damit umzugehen und ein Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt sicher nicht unverdient gewesen. Die SSV drückte weiter, und es ergaben sich für die Heimelf beste Konterchancen, die aber nicht genutzt wurden, beim letzten Angriff spielte Darius Leimer auf Bernhard Rembold, der zum 3:1 einschob.

FC Gundelfingen: U23: Karg - Zeller, Zeyer (63. Yilmaz), Wiedenmann, Hurter; Martin, Leimer, Rembold, Matkey, Ost (71. Hauf), Askar (90. Schneider)

SSV Glött: Trenker - Ilias (80. Mielke), Nikolic, Strehle, Krist, Schmid (75. Schiffelholz), Epsig, Taner, Waidele, Daferner, Mielke (56. Becherer)

Tore: 1:0 Rembold (30.), 2:0 Zeyer (34.), 2:1 Daferner (52. FE), 3:1 Rembold (94.)

Schiedsrichter: Stefan Baur

Zuschauer: 80

