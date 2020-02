vor 20 Min.

SV Ehingen siegt zweistellig

10:3 gegen Westendorf. TSV Meitingen souverän

Mit weiteren Testspielen haben die Fußballer am Wochenende ihre Vorbereitung auf die Rückrunde fortgesetzt. Dabei kam der SV Ehingen zu einem Kantersieg.

Das Team von Meitingens Trainer Pavlos Mavros übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Doch die SpVgg verteidigte konsequent und setzte mit Kontern ab und an für Entlastung. Es dauerte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, ehe die Gäste nach einem Westheimer Stellungsfehler in Führung gehen konnten, Emanuel Zach (41.) traf zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Bezirksligist das Tempo und erzielte folgerichtig den nächsten Treffer durch Denis Buja (51.). Der kurz davor eingewechselte Konstantinos Morfakis (64.) erhöhte auf 0:3 nach einem herrlichen Zuspiel von Mateo Duvnjak. Westheim gelang dann doch noch der verdiente Ehrentreffer. Nach Zuspiel von der linken Seite über Stefan Egger erzielte Nikolas Filip (80.) aus kurzer Distanz den 1:3 Endstand. (svw)

Bei optimalen Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen gewann der Donau-Kreisklassist Ehingen gegen den A-Klassisten VfL Westendorf deutlich mit 10:3. Die Tore für die Gelb-Blauen erzielten Christoph Besser (1./50.), Simon Leser (18./84.), Johannes Zerle (23.), Michael Kottmair (28./55./56.), Jan Blochum (40.) und Marco Aust (88.). Für den VfL trafen David Carrera Fernandez (29.), Sebastian Schnell (32.) und Bastian Edelmann (53.). (apr)

