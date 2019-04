vor 56 Min.

SV Erlingen setzt Meilenstein im Abstiegskampf

Nach Dreier gegen Welden fast schon am rettenden Ufer

Den FC Emersacker /1:3 gegen Lützelburg) hat der SV Ehingen-Ortlfingen durch einen 5:0-Auswärtserfolg beim TSV Neusäß II in der Fußball-Kreisklasse Nordwest überflügelt und ist mit auf Rang acht. Fast schon das rettende Ufer hat der SV Erlingen durch einen 2:1-Heimerfolg gegen den TSV Welden erreicht. Eine Etage tiefer gaben sich die vier ersten Mannschaften in der Tabelle keine Blöße, wobei dem VfL beim 7:1 gegen Bärenkeller II ein Schützenfest gelang.

Kreisklasse Augsburg Nordwest

(0:2). Die Leistung der Gastgeber war erneut sehr schwach. Martin Redel erzielte in der 20. Minute das 0:1. Michael Kottmair erhöhte in der 44. Minute auf 0:2. Nach der Pause konnte Christoph Besser (48. das Tor dritte Tor für Ehingen erzielen. Simon Berchtenbreiter (80.) und Christoph Besser (88.) erhöhten zum 0:5. – Zuschauer: 30. (cc)

6:1 (2:1). Obwohl sich Diedorf zu Beginn schwertat, gelang Vincent Junglewitz das 1:0 (14.).. Nach einer halben Stunde dann wohl die entscheidende Szene: Nach einem Foul zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und zeigte Herbertshofens Johannes Sörgel die Gelb-rote Karte Kapitän Benedikt Wellkamp verwertete den Strafstoß zum 2:0 (31.). Trotz Unterzahl kamen die Gäste fünf Minuten vorm Halbzeitpfiff durch Spielertrainer Sebastian Mayer zum 1:2 (39.). Nach der vermeintlichen Entscheidung zum 3:1 durch Andre Köllmer (54.) verwalteten die Hausherren das Ergebnis. Die Gäste versuchten noch einmal heranzukommen, mussten aber kurz vor Schluss der langen Unterzahlphase Tribut zollen, was zu weiteren drei Toren aufseiten des TSV Diedorf durch Maximilian Mayer (84./86.) und Tom Grimbacher (90.) führte. (bewe)

(1:0). Erlingen begann sehr engagiert, konnte jedoch die Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der 36. Minute kam es nach einem Strafstoß zur 1:0-Führung durch Danijel Krstic. In der zweiten Halbzeit erhöhte Martin Kratzer auf 2:0 (62.). Danach ließ der SVE einige Möglichkeiten liegen und Welden kam durch Stefan Maier auf 2:1 heran (75.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Thomas Holzheuer rettete sich der SVE über die Zeit. – Zuschauer: 70. (sve)

(0:2). Domenic Breitner erzielte bereits in der 10. Minute 1:0 für die Gäste. Emil Bese erhöhte in der 35. Minute zum 0:2. Nach der Pause konnte Matthias Lang ein weiteres Tor für Bärenkeller fixieren. Daraufhin kamen die Gastgeber besser ins Spiel und Jan Blochum erzielte das 1:3 (61.), Patrick Wagner verkürzte in der 86. Minute auf 2:3 und ein Eigentor von Bärenkeller in der Nachspielzeit sichert der Heimmannschaft einen glücklichen Punkt. (AL)

(1:1). Wenige Chancen benötigte der Gast für einen äußerst schmeichelhaften Sieg. Michael Schubert hatte das Heimteam mit einem sehenswerten Drehschuss in Führung gebracht (17.). Fortan kontrollierte Emersacker das Spiel und ließ sich auch durch den Anschlusstreffer von Martin Schnierle (22.) nicht aus dem Konzept bringen. Durch zwei Tore nach Kontern durch Kevin Pinar (63.) und Johannes Heinrichs (88.) entschied Lützelburg die Partie und besorgte den Endstand, da das letzte Aufbäumen des Gastgebers nichts Zählbares mehr einbrachte. - Zuschauer: 50. (mzl)

A-Klasse Augsburg Nordwest

(1:1). Die Führung der Hausherren durch Eric Elze (14.) glich Kai Sturzenhecker aus (30.). Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste in kurzer Zeit auf 4:1 durch Tore von Christian Birthelmer (56.) und Tobias Hammerl (61./64.). Nach einer Gelb-roten Karte für Nordendorf (78.) konnte Ronny Alex auf 2:4 verkürzen (82.). Den Schlusspunkt setzte Sebastian Lauster (90.+5). – Zuschauer: 30. (mv)

(1:0). Der VfL zeigte über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung. Zur Halbzeit führte man mit 1:0 (36./Florian Bobinger). Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Grün-Weißen vor dem Tor dann sehr zielstrebig und schraubten binnen 20 Minuten das Ergebnis auf 7:1. Die Tore erzielten Sebastian Schnell (70.), Maximilian Storzer (74./77.), Marco Liess (81.) und erneut Bobinger (86.). Den Ehrentreffer erzielten die Gäste (74.) mit ihrer einzigen Chance. – Zuschauer: 100. (mr-)

(0:2). Biberbach ging durch Alexander Komor (13.), ein Eigentor von Philipp Mayer (45.) und Sebastian Sinninger 3:0 in Führung (65.). Philipp Mayer verkürzte zwar noch auf 1:3 (76.), den Schlusspunkt setzten jedoch Matthias Langkait (88.). – Zuschauer: 30.

Themen Folgen