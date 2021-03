27.03.2021

„SV Roggden – hier bewegt sich was“

Wie ein kleiner Sportverein durch einen gezielten Leitspruch in Coronazeiten an Extraeinnahmen kommt. Mitglieder laufen 7237 Kilometer

Von Günther Herdin

Der SV Roggden gehört mit seinen circa 350 Mitgliedern zu den kleineren Sportvereinen in der Region. Durch die Coronakrise sind dem Klub aus dem Wertinger Stadtteil Einnahmen weggebrochen, die Kassiererin Jennifer Hassel allein für das Kalenderjahr 2020 auf circa 20000 Euro taxiert. Entschädigungen, so die 39-Jährige, habe der Verein weder durch den BLSV noch aus anderen öffentlichen Kassen – sprich vom Staat – erhalten. „Wir mussten die Verluste ganz allein auffangen“, betont Hassel. Dies sei durch enorme Sparmaßnahmen am Ende auch gelungen.

So wurde zum Beispiel zu Beginn der Pandemie die Aufwandsentschädigung für den Trainer der Fußballer heruntergefahren, ehe dann überhaupt kein Geld mehr geflossen sei. „Es durfte ja auch nicht mehr trainiert werden“, verweist die SVR-Kassiererin auf die Tatenlosigkeit der Kicker in den zurückliegenden Monaten. Keine Spiele, kein Training – durch das Sportverbot wurden keine Trikots benötigt und im Sportheim die Kabinen nicht mehr benutzt. „Dadurch haben wir uns Kosten für die Trikotwäsche, für das Reinigen und das Heizen im Vereinsheim gespart“, zählt Jennifer Hassel auf, welche weitere Ausgaben heruntergefahren werden konnten.

Froh ist die seit 2018 tätige Kassiererin, dass auf der Einnahmeseite keine Gelder durch weniger Mitgliedsbeiträge weggebrochen sind. „Wir hatten bisher keine Austritte“, freut sich Hassel und hofft, dass dies so bleibt. Die Beiträge für das Kalenderjahr 2021 wurden bereits im Februar eingezogen. Circa 15000 Euro seien dadurch aufs Vereinskonto geflossen. Mit den Rechnungen für die Bandenwerbung an die Sponsoren möchte man sich in diesem Jahr bis zum Sommer Zeit lassen. Es wäre nicht gut, so Hassel, wenn beispielsweise ein Gastronom von uns jetzt eine Rechnung erhielte. „Die haben selbst Probleme genug“, verweist die Kassiererin auf den andauernden Lockdown in der Hotel- und Gaststättenbranche.

Neben den Mitgliedsbeiträgen und den Einnahmen aus der Bandenwerbung lebt ein Verein wie der SV Roggden insbesondere durch den Verkauf von Speisen und Getränken bei den Spielen und nach dem Training. Jährliche Jugendturniere und ein Nachtturnier für Fußball-Hobbymannschaften sorgen zudem für Nachschub in der Vereinskasse. Noch geht Jennifer Hassel davon aus, dass diese Veranstaltungen in diesem Jahr wieder durchgeführt werden können. Ebenso die Hans-Dorfner-Fußballschule für Kinder im August. Einige Euros blieben bei diesem Event ebenfalls hängen.

Bereits abgeschlossen ist eine Aktion, die sich der Sportliche Leiter der Fußballabteilung, Stefan Saule, hat einfallen lassen. Unter dem Leitspruch „SV Roggden – hier bewegt sich was“, wurde eine Lauf-Challenge initiiert, an der sich vom 1. Februar bis zum 14. März insgesamt 74 Mitglieder beteiligten. Die Teilnehmer sollten sich bewegen. Durch Joggen oder Spazierengehen konnten Kilometer gesammelt werden. Um einen Ansporn dafür zu haben, wurden Sponsoren gesucht, die für die gelaufenen Kilometer den Verein finanziell unterstützen. Die Mindestmenge für die Wertung waren drei Kilometer, wobei die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wurde. Sechs Wochen lang wuselte es plötzlich auf den Wegen in und um Roggden. Insgesamt legten die Teilnehmer 7237 Kilometer zurück. Und das, so Jennifer Hassel, habe die Kasse ordentlich „aufgemöbelt“. Mit je 2000 Euro unterstützte die Martinus Apotheke aus Wertingen mit seinem Chef Heinrich Klimesch und die Verzinkerei Karger (Mertingen) mit Geschäftsführer Stefan Geis an der Spitze die Aktion. Und schließlich legte auch noch der Chef vom Getränkecenter Moraw aus Wertingen, Hans Moraw, 250 Euro drauf. Was letztlich zu einem Gesamtergebnis von 4250 Euro führte. Einnahmen, über die sich Kassiererin Jennifer Hassel in Zeiten wie diesen besonders freut.

