Sahnehäubchen zum Schluss

FCG schlägt FCA-Junioren

Erstes Spiel, erster Sieg. Den Landesliga-Fußballern des FC Gundelfingen gelang bei ihrem ersten Auftritt in der Saison 2019/20 gleich ein Erfolg. In Hollenbach setzten sich die Grün-Weißen mit 1:0 (0:0) gegen die Bundesliga-A-Junioren des FC Augsburg durch. Mit den Profis aus der Fuggerstadt messen sich die Gundelfinger dann am Dienstag, 9. Juli (18 Uhr) in Jettingen. „Das Ergebnis ist natürlich schön“, freute sich auch FCG-Coach Martin Weng nach dem Vergleich mit dem Augsburger Nachwuchs, zumal er in der „Hitzeschlacht“ bei noch immer 37 Grad kurz vor Anpfiff kaum Wechselmöglichkeiten hatte. Ganz im Gegensatz zu den Augsburgern, die 23 verschiedene Akteure zum Einsatz brachten. „Da hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass wir zum Ende hin stärker abbauen“, gab Weng zu. Doch dem war nicht so, im Gegenteil, das Sahnehäubchen hoben sich die Gundelfinger für das Ende auf. In der 84. Minute setzte Manuel Müller im Augsburger Strafraum nach, eroberte den Ball und zog ab. Zwar wurde der Ball noch abgewehrt, landete dabei aber vor den Füßen von Janik Noller – und von dort im gegnerischen Netz. (wab)

