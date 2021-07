Stryczek holt den Glückstein-Pokal

Der Erwin-Glückstein-Pokal vom Schachclub „Zusamspringer“ hatte das längste Finale in der Vereinsgeschichte. Johannes Stryczek aus Augsburg begann im Oktober 2020 gegen den Altenmünsterer Bernhardt Zemelka zu spielen. Da man damals wegen Corona nur bis 22 Uhr spielen durfte, wurde zweimal unterbrochen. Dann kam der „Lockdown“ und schließlich kämpften die beiden neun Monate später im Außenbereich des Zusamzeller „Fischerstüble“. Während Stryczek mit den weißen Steinen das Spiel bestimmte, gelang es Zemelka, einen Bauern zu gewinnen. Nachdem einige Figuren getauscht wurden, verflachte die Partie und trotz des Mehrbauern wurde es wegen dreimaliger Stellungswiederholung ein Unentschieden. Damit stand eine Halbstundenpartie mit vertauschten Farben an. Mit Weiß kam Zemelka zunächst etwas besser ins Spiel, doch bald glich Stryczek die Stellung aus. In Zeitnot überlegte Zemelka zu lange. Und als sein Blättchen fiel, reklamierte Stryczek zu Recht auf Sieg. Damit ging nach einem Dreivierteljahr der „Pott“ in die Hände des Augsburgers, dem noch etwa drei Minuten Zeit auf der Uhr verblieben. (fx)