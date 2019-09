vor 19 Min.

Schiedsrichterin im Würgegriff

Barbara Karmann (mit Ball) zählt zu den renommiertesten Schiedsrichterinnen in der Region. Sie ist bei den Männern sogar in der Landesliga und Bezirksliga (hier bei einem Spiel des TSV Meitingen) im Einsatz. Nun wurde sie von einem Spieler attackiert.

Ein Spieler des SC Ried attackiert die Unparteiische Barbara Karmann bei der Partie in Wagenhofen. Verein reagiert und suspendiert den Akteur. Welche Folgen der Angriff nach sich zieht

Von Benjamin Sigmund

Das Fußballspiel, um das es eigentlich ging, ist am Sonntag in Wagenhofen in den Hintergrund gerückt. Es spielte sich eine Szene ab, die auf einem Sportplatz keiner sehen will und die dort nichts zu suchen hat.

Im Spiel der Kreisklasse Neuburg zwischen dem SV Wagenhofen-Ballersdorf und dem SC Ried stand es in einer fair geführten Partie nach 89 gespielten Minuten 2:3. Aussagen von Augenzeugen belegen, was sich dann abgespielt hat. Der Rieder Betim Durmishi bekam nach einem Foul im Mittelfeld von Schiedsrichterin Barbara Karmann (DJK Sandizell-Grimolzhausen) die Gelbe Karte gezeigt. Daraufhin hob der Spieler den Ball auf und warf ihn weg, was regelkonform eine weitere Verwarnung und damit die Gelb-Rote Karte nach sich zog. Im Anschluss verlor der Spieler die Fassung, drehte sich um, griff die Schiedsrichterin an und würgte sie ein bis zwei Sekunden. Spieler und Verantwortliche beider Mannschaften gingen dazwischen.

Tätliche Angriffe gegen den Schiedsrichter haben im Normalfall einen Spielabbruch zur Folge. Doch die geschockte Barbara Karmann sah sich trotz des Angriffs im Stande, die kurz zuvor angezeigte Nachspielzeit von zwei Minuten über die Bühne zu bringen und ließ weiterspielen. Wie gehen die drei beteiligten Parteien – die Schiedsrichtergruppe Neuburg, der SV Wagenhofen und der SC Ried – nun mit der Situation um?

„Solange es ein offenes Verfahren ist, werden wir keine Stellungnahme abgeben“, sagt Jürgen Roth, Obmann der Schiedsrichtergruppe Neuburg. Auch Barbara Karmann darf sich aktuell öffentlich nicht äußern. Im Gespräch mit unserer Zeitung gab sie an, dass sie keine Folgen davongetragen habe und es ihr gut gehe. Die 32-Jährige zählt zu den Aushängeschildern der Schiedsrichtergruppe Neuburg. Sie ist seit vielen Jahren aktiv, leitet derzeit bei den Männern Spiele bis zur Landesliga und pfeift bei den Frauen in der Regionalliga.

Der SC Ried hat den Spieler suspendiert und sich in einer Mitteilung an die Presse geäußert. Darin heißt es: „Praktisch mit Ende des Spiels kam es zu einem körperlichen Übergriff durch einen Spieler des SC Ried gegenüber der Schiedsrichterin. Der SC Ried möchte sich in dieser offiziellen Form noch einmal bei der betroffenen Schiedsrichterin, beim gastgebenden SV Wagenhofen sowie bei allen anwesenden Zuschauern und Spielern entschuldigen. Wir bedauern sehr, dass es zu diesem Übergriff gekommen ist. Der eigentlich sehr umgängliche und gut erzogene junge Mann hat in diesem Moment offensichtlich die Kontrolle über sein Handeln verloren. Der SC Ried distanziert sich im Namen seiner Mitglieder und Spieler deutlich von diesem Vorfall sowie von verbaler oder körperlicher Gewalt auf oder neben Sportplätzen. Der Spieler wird von uns mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb genommen. Damit wollen wir ein Zeichen für ein respektvolles Miteinander auf den Sportstätten der Region und anständigen Fußballsport setzen.“

Abteilungsleiter Michael Neff, der selbst Schiedsrichter ist und die Betroffene persönlich kennt, sah die Szene aus nächster Nähe. „Die Schiedsrichterin hätte das Spiel abbrechen müssen. Sie stand sichtbar unter Schock.“ Erst später in der Kabine hätte sie realisiert, dass es ein Fehler war, die Partie wieder anzupfeifen. Einen Vorwurf will Neff Barbara Karmann deshalb aber nicht machen. Ein Abbruch hätte Wagenhofen mit großer Wahrscheinlichkeit den Sieg am grünen Tisch gebracht. Den erhofft sich der Verein dennoch und hat beim Sportgericht Protest gegen die Wertung eingelegt. Neff erwartet zumindest ein Wiederholungsspiel. Allein wegen der Niederlage sei der Einspruch aber nicht erfolgt. Neff: „Wir wollen ein Zeichen setzen. Gewalt hat auf Sportplätzen nichts zu suchen.“ Für den Spieler des SC Ried fordert Neff eine „lebenslange Sperre“.

Mit einem Urteil des Kreissportgerichts kann in den kommenden Tagen gerechnet werden. Vergleichsfälle aus der Vergangenheit zeigen, dass mit Angriffen auf Schiedsrichter nicht zimperlich umgegangen wird.

