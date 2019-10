00:01 Uhr

Schülerinnen E Tages- und Gesamtsieger

Nachwuchs des TSV Buttenwiesen überzeugt beim letzten Gauligadurchgang

Beim dritten und letzten Gauligadurchgang der Schüler E und D in Lauingen konnte der TSV Buttenwiesen als einziger Verein im Turngau Oberdonau in beiden Altersklassen zwei Mannschaften an den Start schicken. Bei den Jüngsten, den Schülern E, erreichten die Zusamtaler den zweiten Tabellenplatz. Zwar schon mit großem Abstand zur KTV Ries, insgesamt konnte Buttenwiesen aber den TSV Wertingen auf den dritten Platz verweisen.

Mit guten Leistungen, vor allem am Sprung und an den Ringen, konnte man einige Schwächen am Seitpferd und am Barren wieder ausgleichen. Erfreulich war auch die Steigerung der zweiten Mannschaft, die sich nach Punkten immer weiter Richtung Podest vorgearbeitet hat. Allerdings war der Rückstand aus den ersten beiden Wettkämpfen schon zu groß. Unter die besten zehn Einzelturner schafften es: Philipp Knöferl (5.), Jonas Rieß (6.), Benjamin Wenger (7.) und Sebastian Kehl (8.).

Bei den Schülern D konnte der TSV Buttenwiesen den Vorsprung gegenüber dem TSV Wertingen ins Ziel retten. Zwar war Wertingen an diesem Wochenende knapp besser, aber auch hier reichte der Vorsprung für das führende Team aus. Buttenwiesen I gewann mit 4,5 Punkten Vorsprung vor Wertingen und dem TSV Monheim. Auch in dieser Altersklasse konnte eine zweite Mannschaft des TSV an den Start gehen. Diese erreichte einen guten vierten Platz in der Endabrechnung. In der Einzelwertung lieferte sich Nils Schaur einen tollen Wettkampf mit Raphael Pfister aus Monheim um Platz eins in der Einzelwertung. Der letzte Wettkampftag entschied hier die Reihenfolge, und es siegte Raphael Pfister knapp vor TSV-Talent Nils Schaur. Unter den ersten zehn Einzelturnern reihten sich vom TSV Buttenwiesen ein: Finn Danzig (5.), Florian Eser (6.), Benn Danzig (8.) und Linus Büchele (10.). Die Mannschaft der Schüler D hat sich in diesem Jahr somit für den Regionalentscheid am 10. November in Dillingen qualifiziert, bei dem man gegen die besten Turner aus Schwaben in dieser Altersklasse antritt.

Als Tages- und Gesamtsieger verließ die weibliche E-Jugend des TSV Buttenwiesen mit Josie Scheider, Karolina Kratzer, Marie Duvenkropp, Theresa Speer und Joselina Ferber die Lauinger Halle, die weibliche D-Jugend belegte den starken zweiten Platz. (pm)

