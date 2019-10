00:02 Uhr

Schützen messen sich bei der Stadtmeisterschaft

„Tirol“ Hettlingen veranstaltet Wettkampf. Nächster Termin ist heute

Den ersten Schuss bei der Wertinger Stadtmeisterschaft der Schützen in Hettlingen gab Bürgermeister Willy Lehmeier ab. Mit dabei waren Gauschützenmeister Hubert Gerblinger und erster Vorsitzender Jürgen Dietmayr. Neben dem ausrichtenden Verein nehmen die Schützen aus den Nachbarvereinen Geratshofen, Gottmannshofen, Hohenreichen, Hirschbach, Prettelshofen-Rieblingen und Roggden sowie natürlich auch Wertingen teil.

Die Stadtmeisterschaft wird in diesem Jahr bereits zum 40. Mal ausgerichtet. Zeitgleich findet auch das 26. Vorderlader- und Kleinkaliberschießen der Feuerschützengesellschaft Wertingen statt. Favorisiert sind auch in diesem Jahr heuer wieder die Tirol-Schützen vom ausrichtenden Verein, die im letzten Jahr zum 13. Mal in Folge Gruppenmeister bei der Stadtmeisterschaft wurden. Den Stadtmeister selbst in der Einzelwertung hatten ebenfalls die „Tirol“-Schützen ebenfalls in ihren Reihen. Wie auch schon im Jahr zuvor erzielte in 2018 Michael Sinning das beste Einzelergebnis. Schießtermine sind noch an diesem Freitag, 18. Oktober, 19 Uhr. Am Sonntag, 20. Oktober, ist das allgemeine Nachschießen. Ab 18 Uhr ist jeder eingeladen, sein Glück am Schießstand zu versuchen, um den Titel des Stadtmeisters zu erringen. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 31. Oktober, im Schützenheim in Hettlingen statt. (pm)

