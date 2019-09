vor 20 Min.

Schützen nehmen neue Saison ins Visier

Viele Neuigkeiten bei Rundenwettkampfversammlung in Meitingen. Eine Typisierungsaktion für die DKMS steht an und bei zwei Posten ist der Gauvorstand auf der Suche

Von Brigitte Bunk

Mit der Rundenwettkampfversammlung eröffnete der Schützengau Wertingen im Schützenheim von „Edelweiß“ Meitingen die Vorrunde der Saison 2019/2020. Bürgermeister Michael Higl freute sich, zu sehen, wie gut der Zusammenhalt in diesem Verbund der Schützenvereine aus dem Altlandkreis Wertingen ist. Er sagte: „Danke, dass es so gut funktioniert.“ Zusätzlich zur Möglichkeit, sämtliche anstehenden Termine untereinander abzustimmen, bekamen die 47 Schützenvereine – 27 aus dem Kreis Dillingen, 20 aus dem Kreis Augsburg – die neuesten Informationen aus dem Gauvorstand.

Rundenwettkampfleiter Hermann Wiedholz verteilte die Urkunden an die Meister sämtlicher Klassen vom Gau- bis zum Bezirksrundenwettkampf. Auch eine Bitte hatte er: „Meldet spätestens bis zum 15. August die neuen Mannschaften an oder ab, mit dem Mannschaftsführer.“ Damenleiterin Marianne Kuchenbaur berichtete von den Erfolgen der Damen, beispielsweise beim Bezirkspokal, wo die Pistolenschützinnen sogar den ersten Platz erreichten. Hier zählten die Ergebnisse von Bianca Kallenbach, Andrea Schneller und Gisela Leutenmaier. Marianne Kuchenbaur meinte: „Wir werden versuchen, beim Endkampf in Günzburg den Titel zu verteidigen.“ Auch bei den Schützinnen ab 40 freute sich die Damenleiterin über die gute Beteiligung.

Sportleiter Dieter Töltsch ehrte die Besten bei den schwäbischen, bayerischen und deutschen Meisterschaften. Die Jüngste davon war Alina Balletshofer von „Gemütlichkeit“ Sontheim, die bei den Schülerinnen auf Platz eins landete, landesweit auf Platz 46. Jugendreferent Markus Egger berichtete unter anderem vom Bezirkspokal 2019, wo sich die Jugendlichen aus dem Wertinger Gau mit Platz zwei für den Endkampf in Breitenthal qualifizierten. Auch vom GUSCHU-Wettbewerb in München-Hochbrück erzählte er, wobei die Schützen anerkennend nickten, als er sagte: „Das war ein schönes Bild, als bei der Siegerehrung neun von zehn Mädchen vom Wertinger Gau kamen.“ Er bat darum, dass sich die Schüler, Jugendlichen und Junioren, auch die Pistolenschützen, für das Kadertraining anmelden. Auch die Jugendtrainer sind willkommen. Oktoberfestreferentin Ina Ullrich verwies auf die Fahrt zum Oktoberfest, die bereits am vergangenen Sonntag mit zwei Bussen stattfand und wo zahlreiche Schützen aus dem Wertinger Gau am Landesschießen teilgenommen haben.

Gauschützenmeister Hubert Gerblinger gab unter anderem bekannt, dass beim kommenden Gauschützenball, der von „Alpenrose“ Emersacker ausgerichtet wird, eine Typisierungsaktion der DKMS geplant ist. Er bat die Vereinsvorstände: „Bitte überlegt euch, wie wir Spendengelder generieren könnten.“ Außerdem bat er sie, die Datenbank aktuell zu halten. Wie wichtig die Aktualität der Kontaktdaten sei, zeige sich, sobald die notwendigen Rückmeldungen fehlen. Der Gauschützenmeister verwies auf die im Januar anstehenden Neuwahlen des Gauvorstands. Bisher läuft die Suche nach einem Nachfolger von Barbara Dorfmüller als Gaukassierer und von Hermann Wiedholz als Rundenwettkampfleiter noch. Die beiden oder Hubert Gerblinger selbst stehen gerne bereit, falls es hierzu Fragen gibt.

