Schützin aus dem Unterhaus mit 146 Ringen

Nur eine im gesamten Schützengau Wertingen war besser als Kathrin Erdhofer vom F-Klassenteam „Ganghofer“ Hegnenbach

Gerade einmal drei Ringe haben den Schützen von „Falkenhorst“ Wortelstetten gefehlt, um im Wettkampf in der Gauoberliga bei „Alpenrose“ Emersacker wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Da auch Ortsrivale „Grün Baum“ Buttenwiesen gegen Spitzenreiter „Frohsinn“ Binswangen erwartungsgemäß verlor, zieren Wortelstetten und Buttenwiesen weiter punktgleich das Tabellenende in der höchsten Klasse des Schützengaus Wertingen. „Immergrün“ Unterschöneberg verteidigte Platz zwei beim Heimsieg gegen Unterhütheim. Die Gäste erzielten jedoch beachtliche 992 Ringe, „Immergrün“ war „nur“ um zwei Ringe treffsicherer. Ein bärenstarkes Ergebnis von 995 Ringen erzielte „Jägerblut“ Prettelshofen beim Auswärtserfolg in der Gauklasse in Westendorf. Ein Resultat, das wohl auch in der Gauoberliga für einen Erfolg gereicht hätte.

Für das beste Einzelergebnis in der vergangenen Woche sorgte Unterschönebergs Melanie Rättig mit 147 Ringen beim Erfolg gegen Unterthürheim. Ihr am nächsten kam mit Kathrin Erdhofer erstaunlicherweise eine Schützin aus dem Schützen-Unterhaus, der F-Klasse. Für die Hegnenbacherin wurden 146 Ringe ausgewertet. Erst danach kamen mit jeweils 145 Ringen drei Männer: Alexander Müller/Buttenwiesen, Christian Bühler/Binswangen und Christoph Egger/Unterthürheim) sowie die Prettelshoferin Elisabeth Sailer mit ebenfalls 145 Ringen. Im Rundenwettkampf der Damen steht „Ritterburg“ Bocksberg mit derzeit 8:0-Punkten bereits als Meister der Gauliga und Aufsteiger in die Gauoberliga fest. (her)

Rundenwettkampf allgemein

Grüner Baum Buttenwiesen – Frohsinn Binswangen 985:998

Buttenwiesen: Alexander Müller 145 Ringe, Bernd Matthiesen 144, Michael Fackler 140, Markus Rager 140, Miriam Hahn 140, Anita Müller 139, Lucas Röhr 137. - Binswangen: Christian Bühler 145 Ringe, Mona Thrul 144, Annika Wiedemann 143, Jürgen Rehm 142, Reinhard Wiedemann 142, Alexander Lachenmayr 141, Stefan Eckwert 141.

Alpenrose Emersacker – Falkenhorst Wortelstetten 984:982

Emersacker: Christian Knöpfle 143 Ringe, Janina Fischer 142, Mathias Bauer 141, Martin Kuchenbaur 140, Markus Lauter 140, Stefanie Fech 139, Judith Trollmann 139. - Wortelstetten: Patrick Koller 144 Ringe, Oliver Koller 142, Stefanie Mayr 142, Andreas Kotter 139, Alexander Östreicher 139, Rainer Fech 138, Florian Koller 138.

Immergrün Unterschöneberg – Hubertus Unterthürheim 994:992

Unterschöneberg: Melanie Rättig 147 Ringe, Claudia Rolle 144, Barbara Scherer 144, Tim Leutenmaier 143, Gisela Leutenmaier 139, Simon Litzel 139, Jonas Hörmann 138. - Unterthürheim: Christoph Egger 145 Ringe, Mathias Reutner 144, Klaus Kampfinger 143, Martin Reutner 143, Alexander Egger 140, Johann Deißer 139, Michael Schmid 138.

Hubertus Pfaffenhofen – Gemütlichkeit Langenreichen 964:954

Pfaffenhofen: Martin Wenger 143 Ringe, Anton Wenger 142, Rudolf Krach 141, Daniel Hafke 137, Jürgen Mayr 136, Martin Stöckinger 133, Johanna Mayerle 132. - Langenreichen: Michaela Rechner 142 Ringe, Georg Deisenhofer 138, Stefan Hirn 138, Manuela Wegner 137, Xaver Perkl 134, Peter Neuner 133, Robert Perkl 132.

Tell Westendorf – Jägerblut Prettelshofen 975:955

Westendorf : Marianne Herbeck 143 Ringe, Lukas Dorfmüller 141, Natalie Hauke 140, Josef Kastner 138, Stefan Wech 138, Johanna Schneider 138, Ralf Gudat 137. - Prettelshofen: Elisabeth Sailer 145 Ringe, Gerhard Eggert 141, Jessica Knöferl 137, Maximilian Eggert 135, Thea Thoma 135, Markus Eggert 134, Rita Eggert 128.

Hallodri Wertingen – Eustachius Frauenstetten 968:957

Wertingen: Dietmar Mayer 144 Ringe, Nadine Engelhart 142, Johanna Kempter 138, Michael Thiel 138, Christine Häusler 137, Moritz Fleischmann 135, Simon Hirn 134. - Frauenstetten: Tobias Haas 141 Ringe, Bernhard Österle 140, Andreas Haas 137, Ulrich Wenger 137, Josef Wenger 136, Maria Haas 134, Andrea Aumiller 132.

Edelweiß Meitingen – Diana Zusamaltheim 944:968

Meitingen: Herwig Töltsch 140 Ringe, Martin Gaa 137, Ingeborg Spranger 136, Martin Töltsch 134, Dieter Töltsch 134, Kathrin Töltsch 132, Peter Piersciecki 131. - Zusamaltheim: Michael Miller 142 Ringe, Michael Rauch 140, Martin Wagner 139, Armin Miller 139, Daniel Reuter 137, Georg Josef Rauch 136, Dominik Reuter 135.

Tell Ehingen – Frohsinn Hohenreichen 950:964

Tell Ehingen: Armin Belli 144 Ringe, Peter Jokisch 137, Melanie Liepert 136, Eva Werkmeister 135, Theo Köbinger 134, Michael Köbinger 132, Martin Kuchenbaur 132. - Hohenreichen: Julia Trauner 144 Ringe, Claudia Havel 142, Tanja Kerner 139, Christoph Hitzler 138, Tobias Humbauer 137, Manuela Baumann 135, Reinhard Gribl 129.

Unter Uns Erlingen – Gemütlichkeit Sontheim 961:949

Erlingen: Rainer Bartos 144 Ringe, Armin Dötterl 140, Victoria Dötterl 137, Alexander Mayr 136, Wolfgang Pötzl 136, Felix Fischer 135, Reinhold Küchelbacher 133. - Sontheim: Angelina Langenmaier 143 Ringe, Hubert Balletshofer 137, Andreas Miller 137, Markus Langenmaier 136, Robert Langenmaier 136, Alina Balletshofer 134, Susanne Langenmaier 126.

Bergschützen Kühlenthal – Gemütlichkeit Gottmannshofen 927:934

Kühlenthal: Michael Wild 144 Ringe, Reinhard Müller 135, Kurt Pichelmann 134, Andreas Meir 133, Anna Wenger 132, Leonhard Hagl 129, Niklas Meir 120. - Gottmannshofen : Wolfgang Skupsch 140 Ringe, Werner Schuster 139, Adolf Füssel 137, Ludwig Keiß 133, Franz Keiß 132, Helga Füssel 127, Viktoria Wessely 126.

Hubertus Ostendorf – Gemütlichkeit Allmannshofen 916:933

Ostendorf: Benedikt Mayer 138 Ringe, Christian Schemberg 136, Franz Bobinger 133, Siegfried Liebsch 133, Helmut Lauter 126, Julia Lindemeyr 125, Uschi Pröll 125. - Allmannshofen: Manuela Abt 140 Ringe, Daniel Hilble 136, Lisa Negele 133, Matthias Hammerl 133, Julia Berchtenbreiter 132, Jürgen Abt 130, Michael Stiglmeir 129.

Burgschützen Markt – Hallodri Laugna 912:932

Markt: Wilhelm Jaumann 134 Ringe, Johanna Glink 132, Josef Reiser 132, Petra Glink 131, Gabi Dumler 130, Andreas Schäffler 127, Helmut Meister 126. - Laugna: Roland Egger 142 Ringe, Manfred Egger 135, Christine Gebele 134, Stefan Fackler 134, Annika Bartsch 130, Thomas Killisperger 130, Andreas Deisenhofer 127.

Adlerhorst Blankenburg – Bavaria Baiershofen 909:751

Blankenburg: Gerhard Deißer 137 Ringe, Florian Kratzer 133, Maria Kirschenmann 132, Hans Eß 128, Sandra Kirschenmann 128, Josef Foag 127, Gabriele Hirn-Christi 124. - Baiershofen: Katrin Briemle 138, Daniel Bickel 128, Sebastian Bunk 127, Ulrich Schmid 122, Christina Lechner 122, Michael Cormier 114, Peter Lechner 114.

Ganghofer Hegnenbach – Tirol Riedsend 912:889

Hegnenbach: Kathrin Erdhofer 146 Ringe, Rainer Dieminger 135, Mario Reinelt 133, Robert Federlin 128, Andreas Feil 125, Ulrike Milde 123, Jeannette Diener 122. - Riedsend: Christian Thoma 134 Ringe, Bernhard Mair 131, Hannah Mair 129, Dominik Müller 127, Johannes Wölfle 124, Maximilian Thoma 122, Benedikt Edin 122.

Damenrundenwettkampf

Frohsinn Binswangen – Alpenrose Emersacker 575:556

Binswangen: Annika Wiedemann 194 Ringe, Lisa Marie Gumpp 192, Sarah Roth 189. - Emersacker: Anja Thiergärtner 187 Ringe, Gerda Gebele 185, Stefanie Fech 184.

Hubertus Unterthürheim – Hallodri Laugna 536:529

Unterthürheim: Kathrin Gromer 183 Ringe, Christin Kraus 177, Irmgard Mack 176. - Laugna: Annika Bartsch 185 Ringe, Christine Gebele 177, Lisa-Marie Rehm 167.

