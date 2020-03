vor 53 Min.

Sehenswerter Freistoß

Tor aus 30 Metern als Dosenöffner für SC Altenmünster

Der Countdown läuft. Noch zwei Wochen, bis der Punktspielbetrieb wieder aufgenommen wird. Derweil wurde ausgiebig getestet. Meist auf Kunstrasen. Auch ohne echten Stürmer kam der SC Altenmünster gegen den TSV Möttingen zu einem 5:0-Sieg. Geizig mit Toren war der TSV Gersthofen beim 1:0 gegen den BC Aichach. Als vierfacher Torschütze konnte sich Marius Hackl beim 7:2-Sieg des SV Ottmarshausen beim TSV Herbertshofen auszeichnen.

(0:2). Gegen den vom Ex-Weldener Trainer Gerhard Wiedemann gecoachten Kreisligisten aus der Gruppe Nord erzielte der SCA auch ohne einen echten Stoßstürmer fünf Tore. Dies war umso erstaunlicher, da sich der Bezirksligist auf dem Kunstrasen in Wertingen eine knappe halbe Stunde lang schwer tat, Struktur in sein Spiel zu bringen. Ein perfekt getretener Freistoß von Thomas Lauter aus 30 Metern zum 1:0 war der Dosenöffner. Angetrieben von Spielertrainer Peter Ferme, Thomas Lauter und Simon Seiter fand auch Christian Abraham immer besser in die Partie. Noch vor der Pause erzielte er den zweiten SCA-Treffer (38.), dem er neun Minuten nach dem Wechsel auch noch das 3:0 folgen ließ. Erneut Thomas Lauter (56.) und Joker Dominique Haselmeier (71.) schraubten das Ergebnis auf 5:0. (her)

(0:0). Überschattet wurde die Partie auf dem Gersthofer Kunstrasen von einer schweren Verletzung eines Weldener Spielers. Der hatte sich die Schulter ausgekugelt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Notarzt wurde mit dem Hubschrauber in die Abenstein-Arena eingeflogen. Zuvor hatten Sebastian Schnell (52.) und Marcel Vogler (57.) für Westendorf getroffen. Den Ehrentreffer erzielte der A-Klassist durch ein Eigentor. (AL)

(1:2). Herausragender Spieler beim Kantersieg des vor allem in der Schlussphase stark auftrumpfenden Kreisklassisten war der eingewechselte Marius Hackl, der vier Treffer erzielte. Daneben waren Neuzugang Darko Milicevic und Michael Steiner erfolgreich. Für Herbertshofen trafen Kevin Keller zum 1:1 und Johannes Sörgel zum 2:3. (AL)

(1:0). Als Ferkan Secgin nach herrlicher Kombination über mehrere Stationen bereits nach sechs Minuten zum 1:0 für den Bezirksliga-Spitzenreiter abschloss, schien sich ein Schützenfest anzubahnen. Doch weit gefehlt. Dieser Treffer sollte gegen den Ost-Kreisligisten der einzige bleiben. (AL)

(5:0). Böse unter die Räder kam Grün-Weiß Baiershofen in diesem Kreisklassenduell bei der SSV Dillingen. Die Hausherren waren in allen Belangen die bessere Mannschaft und führten schon zur Pause durch Tore von Adonis Isufe und die beiden Doppeltorschützen Gabriel Simonelli Calandra und Furkan Akaydin mit 5:0. Alex Kinder und Oktay Demirci erhöhten auf 7:0, ehe in der Schlussminute Gabriel Streil der Ehrentreffer gelang. (WZ)

