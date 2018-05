vor 56 Min.

Sieben magere Jahre sind fast vorbei Lokalsport

So schön kann Fußball-Relegation sein – wenn man gewinnt: Spieler und jugendliche Fans des SC Altenmünster feiern nach dem Abpfiff in Herbertshofen den 3:1-Sieg gegen Griesbeckerzell.

Fußball-Relegation: Der SC Altenmünster schlägt am Dienstagabend Griesbeckerzell 3:1 und bleibt nach dem Abstieg 2011 auf dem Weg zurück in die Bezirksliga. Auch dank seines Dreifach-Torschützen.

Von Johann Eibl

Spieler des Tages? Auf diese Frage gab’s am gestrigen Dienstagabend nur eine Antwort. Dominik Osterhoff war dreifacher Torschütze beim 3:1-Sieg des SC Altenmünster über den SC Griesbeckerzell. Der Sieger ist nach sieben Jahren auf dem besten Weg zurück in der Bezirksliga, für den Verlierer dagegen sieht es schlecht aus. Jetzt kommt es darauf an, wie sich Gersthofen und Erkheim im Ringen um die Landesliga schlagen. Die Aussichten beim SCG sind auch deshalb so düster, weil in einem weiteren Spiel Torhüter Florian Hering nach seinem Platzverweis eine Sperre erwartet und er damit bei einer weiteren Partie nächste Woche nicht eingreifen könnte.

Mehr dazu am Mittwoch in der Wertinger Zeitung!

