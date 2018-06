vor 52 Min.

So sehen Aufsteiger aus Lokalsport

Fußball-Relegation: Der FC Emersacker schlägt den VfL Westendorf 4:2.Dabei sah es bis zur Pause noch gar nicht so gut für den Neu-Kreisklassisten aus.

Von Maximilian Czysz

Von Maximilian Czysz

Spannung pur bis zur letzten Minute: Der FC Emersacker, der Vizemeister der A-Klasse Augsburg Nordwest, spielt in der neuen Saison in der Kreisklasse. Die Mannschaft des Trainergespanns Manfred Müller und Michael Neher bezwang den höherklassigen VfL Westendorf beim Relegationsspiel in Biberbach mit 4:2-Toren.

Eine Energieleistung brachte den Sensationserfolg: Denn zur Pause lagen die Emersackerer Fußballer noch 0:1 zurück. In der ersten Halbzeit hatten die FCE-Spieler relativ früh gepresst und auf Fehler des Gegners gelauert. Doch die gab es nicht. Stattdessen erzielte Simon Schacherl die Führung für Westendorf – er verwertete einen Abpraller von FC-Tormann Kevin Meier (39.).

Nach dem Wechsel ließen die Spieler aus Emersacker den Zuschauern im Stadion am Galgenberg kaum Luft: Erst glich Nick Schreiber (47.) aus, dann brachte der 19-jährige Torjäger Alessandro Kadura (52.) den Vizemeister der A-Klasse in Führung. Die wurde kurz darauf egalisiert: Bastian Edelmann versenkte einen klaren Handelfmeter im Tor von Kevin Meier. Die in der zweiten Hälfte fitter wirkenden Emersacker steckten nicht zurück, sondern kämpften weiter. Das zahlte sich aus: Oliver Pelikan sorgte für die 3:2-Führung (60.), die er mit dem Abpfiff sogar noch erhöhte (94.). Westendorf hatte am Ende nichts mehr entgegenzusetzen und muss jetzt den bitteren Weg in die A-Klasse antreten.

Themen Folgen