vor 22 Min.

Sohn folgt seinem Vater

„Hildmänner“ trainieren Gersthofen

Nun ist beim Nord-Bezirksligisten TSV Gersthofen auch die Personalie des Co-Trainers für die Saison 2020/2021 unter Dach und Fach. Es dürfte sich um ein Novum handeln, dass das Trainergespann aus Vater und Sohn besteht. Michael Hildmann, 28, wird künftig seinen Vater Gerhard, 54, unterstützen.

Michael Hildmann, der zurzeit noch seine Fußballschuhe für den TSV Aindling schnürt und in Gersthofen an der Mittelschule als Lehrer tätig ist, möchte sich als Trainer weiterentwickeln. Nun hat er unter seinem Vater die Möglichkeit dazu. „Das war ein großer Wunsch von uns beiden, dass wir einmal zusammen einen Verein trainieren“, freut sich Gerhard Hildmann. Vater und Sohn Hildmann arbeiten bereits seit mehreren Jahren am DFB-Stützpunkt Augsburg zusammen.

„Für mich ist der TSV Gersthofen immer schon ein interessanter Verein gewesen, den ich seit Jahren verfolge. Nach mittlerweile 6 Jahren beim TSV Aindling wollte ich nun meine Ziele neu definieren und da bietet der TSV Gersthofen alles, was ein Trainer braucht“, sagt Michael Hildmann, der auch die DFB-Elite-Jugend-Trainerlizenz besitzt. „Wir hatten sofort den Draht zueinander, da auch ich die Führung und die Spieler kenne und deshalb weiß, was mich erwartet“, freut er sich schon auf die kommende Aufgabe. Schließlich hat er in der Bayernliga-Saison 2011/12 ja selbst schon das schwarz-gelbe Trikot getragen. Vater Gerhard trainierte von 2013 bis 2015 zwei Jahre lang die SSV Dillingen und sprang kurzfristig für die Kreisstädter auch in der Saison 2017/2018 nochmals ein. (oli/her)

